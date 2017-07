GÜRTEL. RIVERA NO RESPALDARÁ LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN PLENO EXTRAORDINARIO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, explicó este jueves que no respaldará la petición del PSOE y de Unidos Podemos para que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, comparezca en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, porque prefiere que lo haga ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rivera se remitió a sus reflexiones en el debate de investidura para reiterar que el PP carga con "mochilas de corrupción" y Rajoy no es "la persona adecuada" para liderar la regeneración en España.

Por ello, cree que Ciudadanos "hizo bien" en permitir que gobernara quien ganó las elecciones en dos ocasiones, pero sin entrar en su Gobierno.

Rivera cree que Rajoy tiene que comparecer en la comisión de investigación, ya que ahí está bajo juramento, no puede mentir y se le puede someter a un "careo" con los portavoces que le interrogan.

Sin embargo, una comparecencia en el pleno sería "un chollo" para él porque podría limitarse a hacer "un mitin". Pidió por ello al PSOE que mantenga su posición de semanas atrás y que no dé ese "balón de oxígeno" a Rajoy.

Sobre el fondo de la declaración del presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional, Rivera cree que el mayor problema es que "no es creíble" cuando habla de corrupción porque "muchos" tienen la sensación "de que miente o no dice la verdad".

Las pruebas que han salido en ese mismo juicio, subrayó, "apuntan" a que el PP "podría haber tenido una caja B de mordidas de contratos públicos".

