GÜRTEL. RIVERA INSISTE EN QUE UNA COMPARECENCIA DE RAJOY EN PLENO SERÍA "UN MITIN"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió este viernes en que no apoyará la petición del PSOE y de Unidos Podemos para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Pleno del Congreso por la trama 'Gürtel', porque esa sesión puede ser como un "mitin" en el que se hable de todo "menos de corrupción".

Rivera compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para hacer balance de lo que va de legislatura antes de las vacaciones de verano, y se refirió a esa petición, que se debatirá en una sesión de la Diputación Permanente.

Insistió en que "lo más útil" para obtener información es la comparecencia de Rajoy ante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, donde está obligado legalmente a decir la verdad y donde se le puede interrogar.

Qué sentido tiene, se preguntó, haber creado esa comisión de investigacion si luego "se saca" de ahí la comparecencia del presidente del PP para llevarla al Pleno, donde puede dar "un mitin sin límite de tiempo" y hablar "de todo menos de corrupción".

"No vamos a apoyar eso", dijo, pero en todo caso, apuntó, la clave la tendrán partidos minoritarios, como el PNV y los integrantes del Grupo Mixto, dada la configuración de la Diputación Permanente.

Rivera subrayó que hace unas semanas el PSOE compartía esa misma posición, y le pidió "no podemizarse" y tomar sus decisiones de forma "autónoma".

