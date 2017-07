GÜRTEL. RIVERA ESPERA QUE RAJOY “DIGA LA VERDAD” ANTE EL TRIBUNAL

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este lunes su confianza en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “diga la verdad” ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama ‘Gürtel’ y ante la que comparecerá como testigo el próximo miércoles.

En rueda de prensa después de la reunión de la dirección de Ciudadanos, Rivera precisó que Rajoy declara como testigo, “de momento no está imputado”. No obstante, reconoció que "es grave” que un presidente del Gobierno tenga que comparecer ante un tribunal por “tantos y tantos” casos de corrupción en su partido, lo cual “acaba salpicando la imagen” del Ejecutivo y del presidente “de todos”.

Rivera recordó que Rajoy estará “bajo juramento” y obligado a decir la verdad, por lo que espera que explique “qué grado de conocimiento” tenía sobre esa trama, “hasta qué punto estaba al corriente” de sus actuaciones y si pudo “ser parte” o “beneficiarse” de ella de alguna forma.

Sin embargo, y reconociendo la gravedad de lo que implica esa declaración, Rivera subrayó que el PP sigue ganando las elecciones, como el PSOE las sigue ganando en Andalucía a pesar de los ERE y de sus dos expresidentes autonómicos imputados, y la obligación de los demás partidos es reforzar un proyecto alternativo capaz de vencer en las urnas.

Preguntado sobre la supuesta intención de Rajoy de asegurar al tribunal que no sabía nada de esa trama, y sobre si cree al presidente, Rivera recordó que ya en el debate de investidura dejó claro que no confía ni en él “ni en nadie, en general”.

Por ello, explicó, se negó a dar “cheques en blanco” al Gobierno y a declarar “confianza ciega” en un presidente que ni siquiera es de su partido y con el que no ha compartido gestión cotidiana.

Además, apuntó, pese a haber podido “no entramos en el Gobierno por cosas como ésta”, y ahora, con Rajoy declarando ante un tribunal, cree demostrado que fue “sabia” la decisión de permitir que hubiera un Ejecutivo pero no formar parte de él, porque queda “mucho que limpiar” y porque el presidente no es quien puede liderar “la regeneración que necesita España”.

