GÜRTEL. RIVERA DICE A RAJOY QUE LOS ESPAÑOLES NO TIENEN QUE ELEGIR "SUSTO O MUERTE"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los españoles no tienen por qué elegir entre luchar contra la corrupción o impulsar el crecimiento económico, igual que no tienen que optar "entre susto o muerte".

Lo dijo en su turno de réplica durante la comparecencia de Rajoy en sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados para explicar los casos de corrupción que afectan al PP.

En respuesta a los argumentos de Rajoy, Rivera aseguró que la exigencia de respuestas no constituye un "juicio político", y menos cuando se trata de un partido "imputado", con sedes "embargadas" e imputados en sus filas y en su dirección.

En vez de tratar de impedir la investigación política al PP, Rivera emplazó a Rajoy a que la permita y que no critique a quienes "hacemos lo mismo" en el Congreso de los Diputados, en Cataluña o en Andalucía, porque "eso es coherencia y no pedir una cosa y luego la contraria".

El líder de Ciudadanos discrepó con Rajoy en que luchar contra la corrupción desestabilice el crecimiento económico. "Se puede tener un país limpio", le dijo, y al mismo tiempo negociar los Presupuestos o defender un proyecto educativo.

En Ciudadanos "no vamos a escoger", le alertó, como tampoco van a "renunciar a modernizar" España con un proyecto "de futuro y no obsoleto".

Rivera se dirigió a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, para preguntarle si con las alusiones de Rajoy al caso 'Laza y Zabala' tuvo "suficiente" para darse cuenta de que hubiera sido mejor que la comparecencia del presidente se hubiera sustanciado en la comisión de investigación y no en el pleno.

"Se lo advertimos", dijo, recordando que Ciudadanos alertó desde el principio de que esa comparecencia en pleno sería "un mitin" del presidente en el que podría permitirse hablar de todo menos del caso 'Gürtel'.

Rivera insistió en que Ciudadanos quiere un Gobierno "más ambicioso", con más voluntad de cambio para que el futuro "no pase por el conformismo", pero para ello, dijo al PSOE y a Podemos, "hace falta ganar en las urnas" y no basta "una pataleta".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso