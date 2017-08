GÜRTEL. RAJOY REIVINDICA SU DERECHO A DEFENDERSE Y NO DAR LA RAZÓN A SUS ADVERSARIOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reivindicó este miércoles su derecho a defenderse de las críticas de sus adversarios, razonando que asumir responsabilidades no puede conllevar darles a éstos la razón.

En su tercer turno en el debate de su comparecencia para dar explicaciones sobre la trama Gürtel, Rajoy insistió en que él se somete al control de la cámara siempre que se le exige, y en que si se le exigen responsabilidades politicas también las asumirá, pero precisó que una cosa es ésa y otra que no se pueda defender y le dé la razón.

A la portavoz del PSOE, Margarita Robles, le recordó que ahora no es jueza y como diputada se le puede replicar, y de hecho aseguró que lo hace “para favorecerla” y “reconocer la posición del Partido Socialista” como primero de la oposición, lo que desató las risas de algunos diputados. Le preguntó además qué juez iba directamente de la Audiencia Nacional a la sede del PP en la calle Génova, como deslizó Robles en su inervención anterior.

Al de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, le volvió a sacar los temas de Irán y Venezuela y le preguntó por la reunión que mantuvo después de la manifestación del sábado en Barcelona con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el empresario de medios de comunicación Jaume Roures.

Por último, al de ERC, Joan Tardà, le contestó que, por muy “simpático” que estuviera en su segundo turno, en el que dijo que el presidente era “más chulo que un ocho”, aunque no le gustara su actitud en el estrado, tampoco podía quitarle su derecho a la legítima defensa y pretender que él está en posesión de toda la verdad.

