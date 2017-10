GÜRTEL. EL PP REITERA QUE LA DIRECCIÓN DESCONOCÍA LA 'TRAMA GÜRTEL'

Google Plus

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó este lunes que su partido respeta las decisiones judiciales, después de que la Fiscalía haya decidido mantener su acusación contra el PP por su papel como presunto responsable civil a título lucrativo en la 'trama Gürtel', aunque reiteró que la dirección no conocía estos hechos delictivos.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Casado respondió así cuando fue preguntado por las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción en las que mantiene la petición de que el PP sea multado con 245.492 euros al considerarle partícipe a título lucrativo de la trama.

El dirigente popular quiso dejar claro que en cualquier caso se habla de responsabilidad “civil” y “no penal”, lo que “quiere decir que supuestamente la (dirección) nacional del PP se ha visto beneficiada” porque “dos engañadores” del PP en dos municipios de Madrid habrían recibido fondos para su campaña municipal.

“La dirección nacional no dirige ni financia las campañas municipales”, recordó, al tiempo que subrayó que “ni se conocía el hecho (delictivo) ni había competencias sobre el mismo” desde Génova. En cualquier caso, abundó en que el PP sí respeta las sentencias judiciales y no hace escraches ni critica a los jueces cuando hacen su trabajo.

