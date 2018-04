GÜRTEL. COSTA RECHAZA “DAR LECCIONES A NADIE” Y ANHELA PODER LLEVAR “UNA VIDA NORMAL”

El ex secretario general del Partido Popular de Valencia Ricardo Costa rechazó este miércoles “dar lecciones a nadie” de cómo arrepentirse y dijo anhelar poder llevar “una vida normal” con su familia y “ganarse la vida” con un trabajo “privado”.



“Actué mal y estoy dispuesto a asumir las consecuencias”, manifestó el ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, al tiempo que dijo sentirse defendido por quien le tiene que defender, esto es, sus abogados. Costa realizó estas declaraciones en la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la supuesta financiación irregular del Partido Popular.

A preguntas del diputado de ERC Joan Tardà, quien le preguntó si puede ir por la calle con la cabeza alta, Costa dijo que no espera “grandes aplausos ni grandes favores ni grandes palmadas en la espalda”, sino que se conforma “con intentar llevar una vida normal con mi mujer y mi hija y poder tener un trabajo profesional privado, y poder ganarme la vida”. “Ese es mi objetivo”, remarcó.

Incidió en que él no está en disposición de “dar lecciones a nadie de cómo arrepentirse o cómo actuar”, porque ya le cuesta “mucho” aprender de sus actuaciones. “Bastante tengo ya con intentar aprenderlas conmigo mismo”, manifestó.

Vio una “gran oportunidad” poder expresarse en el Congreso de los Diputados “y trasladar lo mismo que le trasladé a su señoría en la Audiencia Nacional”. “No sé si soy un jarrón roto o no”, contestó Costa a una pregunta de Joan Tardà.

Explicó que no denunció cuando le propusieron realizar prácticas irregulares a la pregunta de cuándo se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto. “Es una pregunta que tiene una contestación muy sencilla. En el momento en el que alguien te solicita hacer algo que no está bien, aunque sea tu superior, tienes dos posibilidades. O decir que sí o denunciarlo. Yo no lo denuncié y estoy en esta situación precisamente porque no lo denuncié”.

Dijo estar “tranquilo” en esta comparecencia, no solo con los representantes del PP, sino con los de todos los grupos. “Vengo aquí con toda mi voluntad de colaborar”, indicó, aunque su estrategia fue corroborar “exactamente” su declaración judicial.



