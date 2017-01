GÜRTEL. LÓPEZ VIEJO RECHAZA EXPLICAR DE DÓNDE SACÓ EL DINERO PARA PAGAR SUS CASAS DE MADRID Y CALPE

El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Deportes Alberto López Viejo se negó este jueves a explicar de dónde procede el patrimonio con el que pudo hacer frente a la amortización de varios préstamos con los que compró diversos inmuebles en Madrid y Calpe.

El abogado del Estado se preguntó cómo es posible que con unos ingresos declarados de entre 60.000 y 100.000 euros anuales López Viejo pudiera amortizar créditos por más de dos millones de euros, comprara tres viviendas que costaron más de medio millón, e ingresara alrededor de 200.000 euros en efectivo. “¿De dónde sacó el dinero?”, insistió sin obtener respuesta.

La fiscal Concepción Nicolás centró su último bloque de preguntas sobre los delitos contra la Hacienda pública y de cohecho que dirige contra López Viejo. Como ya hizo ayer, preguntó al exconsejero sobre la cuenta que supuestamente comparte con su mujer en un banco de Suiza.

“No voy a responder a ninguna pregunta sobre las cuentas en Suiza”, respondió hasta una decena de veces a distintas preguntas de la Fiscalía incluidas algunas sobre el régimen económico del matrimonio o sobre si tiene declarada la totalidad de su patrimonio al fisco.

López Viejo se ha negado a contestar, igual que hiciera ayer, a todas las preguntas que le realizaron tanto la fiscal como el abogado del Estado sobre la cuenta que abrió en Suiza junto a su esposa, alegando que se carece de autorización para ello. Se negó también a responder a una pregunta del abogado del Estado dirigida a aclarar por qué no informó a las autoridades suizas de que desempeñaba un cargo público.

Se limitó a afirmar que a lo largo de su carrera profesional “no he recibido ningún cohecho. No he recibido ni un céntimo de euro del señor Correa”. Interrogado por el abogado del exconcejal que delató la trama, José Luis Peñas, dijo que le conocía, “y mucho. Hemos sido compañeros de partido muchos años y hemos coincidido en multitud de actos y en algunos de ellos hemos trabajado codo con codo”.

Se manifestó convencido de que las grabaciones “subrepticias” que sirvieron de inicio para la investigación sobre 'Gürtel' fueron editadas “antes de su entrega a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción, y eso a mí me lleva a la preocupación”. Mantuvo su posición pese a que el abogado le indició que está acreditado que la grabación “se inicia y termina sin interrupción ni cortes”.

Lo que sí dijo claramente es que Peñas nunca se dirigió a él para informarle de que tenía en su poder las grabaciones, ni para “pedir dinero” a cambio de no presentar la denuncia que dio origen a la investigación judicial.

El Ministerio Público pide 46 años de cárcel para López Viejo, al que acusa de conceder a la organización de Correa 386 actos entre 2004 y 2009, por los que devengó 448.870 euros en comisiones. Según la UDEF, daba instrucciones a la trama sobre cómo había que facturar los eventos, por qué cantidades -siempre inferiores a 12.000 euros para eludir los controles administrativos- y a nombre de qué consejería u organismo se emitiría la factura.

El exconsejero aseguró que nunca tuvo con Correa una "relación estrecha, ni personal ni profesional", aunque sabía "perfectamente" quién era porque sus empresas "llevaban las campañas electorales del PP y la imagen del PP y organizaban los viajes del presidente del Gobierno".

Justificó su presencia en el yate en que coincidió con la cúpula de la presunta 'trama Gürtel' en la circunstancia de que era "muy amigo" de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, y dijo que fue él quien le invitó al barco, que partió de Puerto Banús, sin que supiera previamente quién iba a estar en esa travesía.

López Viejo insistió en que nunca cobró comisiones de Correa ni participó siquiera en la adjudicación del contrato a Sufi mientras estaba en el Ayuntamiento de Madrid. Correa declaró, en cambio, que le entregó un millón de euros en su cuenta en Suiza por la adjudicación a su empresa de un contrato de limpieza del barrio de Moratalaz.

