GÜRTEL. EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE “NO MIENTA” Y QUE “ASUMA TODA LA RESPONSABILIDAD”

- Niega estar detrás de la asociación Adade que interrogará al presidente. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, exigió este miércoles al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que diga “toda la verdad y asuma toda la responsabilidad” que le corresponde por el ‘caso Gürtel’, por el que está citado esta mañana en la Audiencia Nacional en calidad de testigo.

Narbona, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, afirmó que se trata de un hecho de “enorme gravedad”, por su cariz de “inédito”, la testifical de Rajoy ante el juez, al ser la primera de un presidente español en democracia que tiene que declarar como testigo. Pero recordó que no será la única porque “todavía tiene por delante” alguna más posible por el caso de los ‘Papeles de Bárcenas’.

Por ello, el PSOE exigió al jefe del Ejecutivo y presidente del PP que “en esta ocasión, diga toda la verdad y no mienta, como hizo en el pasado, en relación con (Luis) Bárcenas y el conocimiento que él tenía de las irregularidades” del hoy ex tesorero del Partido Popular. Narbona mencionó el hecho de que, una vez ya publicada la noticia de que Bárcenas tenía “cuentas millonarias” en Suiza, el presidente le envió el “famoso” mensaje de "Luis, sé fuerte".

“Esta vez, los ciudadanos se merecen que su presidente diga toda la verdad y asuma toda la responsabilidad”, remarcó Narbona, para después reflexionar que “no cabe imaginar” ninguna democracia de nuestro entorno con, una “situación semejante y que el presidente se mantuviera en el cargo”.

Por otra parte, Narbona negó que el PSOE esté detrás de Adade, la asociación de abogados personada en la causa como acusación y que interrogue a Rajoy. “En absoluto”, se trata de una “asociación de abogados, de carácter autónomo” y “no tenemos, en ese sentido, nada que ver”, dijo la presidenta del PSOE cuando se le preguntó por la relación del partido socialista con ese colectivo.

