GÜRTEL. RAJOY: “FRANCAMENTE, NO ESTOY SIGUIENDO EL TEMA”

- Se confiesa “sorprendido” al ser preguntado por la petición del PP de nulidad del proceso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este jueves que no está “siguiendo el tema” del ‘caso Gürtel’, aunque subrayó que es “bueno” que haya un juicio y que los tribunales dictaminen “lo que consideren que es justo”.

Rajoy hizo estas consideraciones en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, donde señaló que el ‘caso Gürtel’ no es su “prioridad” porque tiene que gobernar.

“En este asunto he dicho lo que dice el sentido común: es bueno que haya un juicio y dejemos a los tribunales que actúen con independencia y absoluta libertad”, sentenció.

En respuesta a qué le parece que el abogado del PP pidiese la nulidad del proceso, dijo que “francamente” no está en ese tema y reconoció estar “sorprendido” por la pregunta, algo que justificó diciendo que no está “siguiendo” el desarrollo de la causa.

