GÜRTEL. RAJOY COMPARECE HOY EN EL CONGRESO A LAS 9 HORAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados a las 9 de la mañana para dar explicaciones sobre el 'caso Gürtel' y la presunta implicación del Partido Popular en este caso de corrupción.

La Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones parlamentarias en los lapsos de tiempo entre periodos ordinarios de sesiones, aprobó el pasado jueves la comparecencia urgente de Mariano Rajoy ante el Pleno de la Cámara Baja, que finalmente tiene lugar este miércoles a partir de las 9 horas.

Rajoy deberá explicar "los motivos por los que se niega a asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupcón que se han puesto de manifiesto en el PP y que han motivado que haya tenido que declarar ante la Audiencia Nacional en la vista oral del caso Gürtel", como inicialmente pedían el PSOE y Unidos Podemos.

El jefe del Ejecutivo también tendrá que informar, a petición de ERC y del Grupo Mixto, sobre los motivos por los que, "como primera autoridad del Gobierno, se niega a asumir sus responsabilidades políticas como secretario general del PP en la financiación del partido a través de una caja B".

La petición de comparecencia urgente de Rajoy salió adelante gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco, que inclinó la balanza a favor de la celebración de un Pleno extraordinario frente al rechazo del Partido Popular y de Ciudadanos.

En un principio, los partidos de la oposición querían que Rajoy diera explicaciones sobre la corrupción de su partido en la comisión de investigación creada en el Congreso sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, aprobada ya por todos los grupos y de la que todavía no hay fecha.

Sin embargo, la oposición dio un paso más allá después de que Rajoy declarara a finales de julio como testigo en la Audiencia Nacional, ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’.

Allí afirmó ante los magistrados que no tenía "absolutamente ningún conocimiento" de la posible existencia de una 'caja B' en el Partido Popular y que “jamás” tuvo conocimiento de que ciertos empresarios hicieran donaciones a cambio de favores y que nunca hubo cobro ilegal de sobresueldos en el PP.

Rajoy aseguró también que "jamás" habló con el extesorero del PP Luis Bárcenas después de enviarle el SMS en el que le decía "Luis, sé fuerte", tras estallar el 'caso Gürtel' y comenzar la investigación judicial. Además, indicó que no tenía “ni la más remota idea” de que Bárcenas tenía una cuenta de dinero en Suiza.

El hecho en sí de que Rajoy declarara como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional provocó que PSOE y Unidos Podemos exigieran de inmediato su dimisión como presidente del Gobierno y que anunciaran la petición para que compareciera ante el Pleno del Congreso, que finalmente se produce este miércoles a las 9 de la mañana.

