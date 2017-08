GÜRTEL. EL PP PONE EN DUDA LA “PRIORIDAD” Y LA “URGENCIA” DE LA COMPARECENCIA DE RAJOY

Google Plus

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, puso en duda este miércoles la “prioridad” y la “urgencia” de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno de la Cámara, ya que éste no ha dicho nada que no haya comentado en el pasado.

Lo dijo durante su segunda intervención en la sesión plenaria extraordinaria en la que comparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por exigencia de la oposición, para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP.

Hernando dedicó su segunda intervención a cargar contra los portavoces del resto de grupos en lugar de defender la honradez de Rajoy y la honorabilidad de su partido.

En primer lugar, subrayó que la portavoz socialista, Margarita Robles, “no es un persona independiente dentro del PSOE” y que se caracteriza por aplicar la siguiente máxima: “consejos vendo que para mí no tengo”.

Al mismo tiempo, se dirigió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para comentarle que las preguntas que ha dirigido a Rajoy fueron contestadas “hace cuatro años” cuando compareció en un pleno extraordinario el día 1 de agosto de 2013.

“Más diarios de sesiones y menos lecturas de Lenin y Laclau”, le aconsejó. También le exigió que explique “dónde fueron a parar los 270.000 dólares que, a su nombre, fueron a parar a Granadinas”.

Al mismo tiempo, afeó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se haya “conjurado con otros” para evitar que se investigue la financiación de otros partidos en el Congreso. Al mismo tiempo, le acusó de “no haber hecho nada” para combatir la corrupción en Andalucía y de haber trabajado para “tapar la corrupción del PSOE allí”.

Por último, dijo al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que “hable de la corrupción por barrios” y le acusó de olvidar que gobierna en Cataluña con “los del 3%”.

