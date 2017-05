GÜRTEL. EL PP DICE QUE PODRÍAN HABER LLAMADO COMO TESTIGO AL PAPA DE ROMA PORQUE SABE LO MISMO QUE RAJOY

- Defiende que Rajoy declare por videoconferencia y remarca que “la única foto que va a evitar es la de no comparecer”. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, definió este jueves como algo “normal” que se haya pedido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare por videoconferencia en su citación como testigo en la ‘trama Gürtel’ y aseguró que “no tiene sentido” que comparezca para hablar de un asunto del que “no tiene conocimiento”. “Podrían llamar a Rajoy como al Papa de Roma, porque sabe lo mismo”, razonó.

El dirigente popular se expresó en estos términos en los pasillos de la Cámara Baja, donde defendió que es “normal” que su partido haya pedido que Rajoy declare por videoconferencia en este proceso, ya que se ha aplicado “un criterio que tiene precedentes” y el PP estará “a lo que determine el tribunal”.

En cualquier caso, dijo que lo que “no tiene sentido” es que Rajoy comparezca en un tribunal para hablar de un asunto sobre el que “no tiene conocimiento ni responsabilidad alguna”, refiriéndose a la campaña electoral de 2003 en dos municipios de Madrid. “Me parece que desde el principio el asunto está mal planteado”, arguyó.

El PP, prosiguió, no va a contribuir a montar un “circo”, como cree que es la intención del PSOE, IU y la acusación popular. “No es evitar fotos o no evitar fotos, colaboraremos con la justicia y los tribunales”, espetó, antes de comentar que “podían llamar a Rajoy como al Papa de Roma a ver qué ocurrió en ese momento, porque sabe lo mismo”.

Por su parte, el vicesecretario general de Sectorial del PP, Javier Maroto, agregó que “la única foto que se va a evitar es la de no comparecer”. “Hay testigos que acuden a los procedimientos y dicen que no tienen nada que declarar. Rajoy siempre se ha ofrecido para apoyar y ayudar a la causa judicial y también en esta ocasión en la medida que como testigo pueda hacerlo”, dijo.

Aseguró que el jefe del Ejecutivo está a favor de colaborar con la Justicia, pese a ser un caso “que no le afecta personalmente”. Además, recordó que serán los jueces los que decidirán en última instancia el procedimiento de esta declaración. “Tienen la última palabra y el presidente, como siempre, está a disposición de lo que digan los jueces”.

