GÜRTEL. EL PDECAT ALERTA A RAJOY DE QUE "EL TANCREDISMO NUNCA SIRVE PARA ABORDAR RETOS POLÍTICOS"

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, alertó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "el tancredismo", quedarse quieto ante una embestida, puede dar réditos en la vida personal pero "nunca sirve para abordar los retos políticos que tienen las sociedades".

En la comparecencia de Rajoy ante el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar los casos de corrupción que afectan al PP, Campuzano comenzó su intervención agradeciendo las muestras de solidaridad tras los atentados en Cataluña, también por parte del Gobierno del Estado.

En respuesta a quienes desde el PP criticaron que la actividad parlamentaria se reanude hablando de corrupción y no sobre esos atentados, Campuzano afirmó que "el mayor acto de normalidad" que pueden hacer los parlamentarios es celebrar con naturalidad esa sesión ejerciendo las funciones de control político.

La declaración como testigo de un presidente del Gobierno en activo ante un tribunal por un caso de corrupción que afecta a su partido "no es un tema menor", argumentó, convencido además de que los ciudadanos están "exasperados" por la lentitud de la justicia.

Recordó, en ese sentido, que la primera denuncia fue en 2007 y aún no solo no se han resuelto las consecuencias penales y civiles sino que "no se ha asumido ninguna responsabilidad política". "Esa es la cuestión de fondo", defendió.

Campuzano reprochó al Gobierno que nunca "pasa nada" aunque se repruebe a ministros o AENA "se hunda en verano en Barcelona", y una democracia en la que ocurre eso o es "débil" o "no cree en el funcionamiento de sus propias instituciones".

Afeó después a Rajoy que su actitud ante la corrupción y ante la situación en Cataluña es "la misma". El distanciamiento de los catalanes, le dijo, "tiene que ver" con la recogida de firmas del PP contra el Estatuto, por la que nadie asumió ninguna responsabilidad.

Subrayó que desde hace años los catalanes se manifiestan reclamando respuestas, los presidentes de la Generalitat piden diálogo pero "parece que no pasa nada" y toda la reacción es "tancredismo".

Se mostró convencido de que si 'Gürtel' hubiera ocurrido en cualquier otro país europeo el responsable del partido habría asumido responsabilidades, dando un paso atrás para permitir la regeneración. Seguramente la desafección en Cataluña, concluyó, "también tiene mucho que ver" con esos casos de corrupción.

