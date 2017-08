GÜRTEL. EL PP VE “TAN INÚTIL COMO INNECESARIA” LA COMPARECENCIA DE RAJOY PORQUE “NO AÑADE NADA NUEVO”

Google Plus

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, consideró este martes “tan inútil como innecesaria” la comparecencia de mañana del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el Pleno de la Cámara Baja por los casos de corrupción de los populares.

En los pasillos del Congreso, el dirigente popular dijo que, después del “salvaje” atentado terrorista y en “pleno desafío y chantaje al estado derecho” en Cataluña, resulta “incomprensible” que la oposición “obligue” al jefe del Ejecutivo a que comparezca para un tema del que ya ha contestado “en más de cien ocasiones” y, a su juicio, se ha demostrado que “Rajoy ni tenía nada que ver ni tienen ninguna responsabilidad”.

Por ello, Bermúdez cree que se trata de una comparecencia tan inútil como innecesaria más allá de la política espectáculo y que “no añade nada”. Ello le llevó a criticar, especialmente al PSOE, por solicitar esta comparecencia ya que se “está dejando arrastrar” y se ha convertido en “mera comparsa de Podemos”.

A su juicio, que el presidente acuda a la Cámara Baja por esta cuestión demuestra la “falta de respeto y talla política” de la oposición, “especialmente” del PSOE, que lo “único” que busca es crear “inestabilidad” al Gobierno y al PP.

Según Bermúdez, este argumento quedó ya demostrado por los portavoces parlamentarios la semana pasada en la Diputación Permanente que aprobó la comparecencia, cuando se expuso que la estrategia de la oposición no era “para conocer la verdad ni para nuevas medidas de regeneración, sino para un juicio político al PP donde las conclusiones están ya redactadas” y el objetivo final es “echar al PP de las instituciones”. “Lo dijo claramente el líder de la izquierda parlamentaria en España, Pablo Iglesias”, aseveró Bermúdez de Castro.

En este sentido, indicó que “algunos” intentarán “de cualquier modo y a cualquier precio” desbancar al PP de las instituciones y para lograrlo no les importar incluso “usar” el Parlamento para cuestiones que “no guardan relación con la acción de Gobierno”.

Para el portavoz popular, la comparecencia de Rajoy es “tan inútil como innecesaria más allá de la política espectáculo y de las descalificaciones o juicios de valor intencionado, y no va a añadir nada nuevo ni de interés para los españoles”.

Por último, insistió en que “no hay ninguna responsabilidad que asumir por parte de Mariano Rajoy” como le pide el PSOE y recordó que el partido que lidera Pedro Sánchez “tiene más de 200 procedimientos judiciales con 600 personas investigadas y 4.300 millones bajo sospecha”.

