GÜRTEL. RAJOY A IGLESIAS: “LA INQUISICIÓN VUELVE CON FUERZA”

- El líder de Podemos pide al presidente que “vuelva a la legalidad”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles, tras la pregunta que le formuló Pablo Iglesias, que “la Inquisición vuelve con fuerza”, mientras el líder de Podemos le pidió al jefe del Ejecutivo “que vuelva a la legalidad”, en un paralelismo al requerimiento realizado al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ambos líderes políticos protagonizaron un duro rifirrafe en la sesión de control al Gobierno, en la que Iglesias aprovechó para hacer un paralelismo con lo que Rajoy exige al mandatario catalán, que es volver a la legalidad tras proclamar la independencia en el Parlament y, acto seguido, suspender sus efectos.

“Vuelvan ustedes a la legalidad, porque si no va a ser muy difícil que dialoguemos”, sostuvo Iglesias ante el presidente del Gobierno, a quien le exigió que no le conteste con “ambigüedades”, sino “con un sí o con un no”.

Además, le trasladó que “es bueno no repetir la historia”, porque “no vaya a ser que -en el PP- acaben en la cárcel, como Ignacio González”. Realizó de esta manera otro paralelismo con la crisis catalana, después de que el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, augurase a Carles Puigdemont el mismo final que a Lluís Companys, que proclamó la República de Catalunya en 1934 y fue detenido.

Aunque el líder de Podemos realizó esta comparativa con el conflicto catalán, su pregunta al jefe del Ejecutivo versaba sobre la supuesta financiación ilegal del PP que se investiga en el 'caso Gürtel'.

Rajoy explicó que esos hechos se remontan 14 años atrás. “En ese juicio el PP no está acusado”, sino que “aparece como posible responsable civil a título lucrativo”, dijo el presidente, que concluyó con una dura afirmación dirigida a la bancada de Podemos: “La Inquisición vuelve con fuerza”.

Lamentó que a Iglesias “le traiga sin cuidado” que el PP respete las decisiones de la Fiscalía y de la Justicia y le acusó de “manipular la realidad”.

Con todo, le recordó que él también está en el punto de mira en la comisión de que estudia la financiación de los partidos políticos en el Senado, por financiar el partido morado con dinero de Irán y de Venezuela.

