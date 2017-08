GÜRTEL. IGLESIAS DUDA DE QUE EL PP DEJE DE FOMENTAR LA CORRUPCIÓN COMO HA “HECHO SIEMPRE”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, expresó este miércoles sus dudas, que extrapoló al resto de los españoles, de que en el PP “dejen de hacer lo que han hecho siempre” para fomentar la corrupción.

En su segundo turno en el debate de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por las supuestas responsabilidades políticas por el caso Gürtel, recordó que es obligación de éste, según el reglamento del Congreso, responder las preguntas que le hacen los líderes políticos, así que se las repitió: las referentes al extesorero del PP Luis Bárcenas, las de la financiación irregular del PP y si la conocía o no, si cree que cogió buenos colaboradores en los imputados por corrupción y si piensa que la gente le cree cuando dice que no conocía nada.

A las preguntas de su primera intervención añadió las recomendaciones, para evitar la corrupción, de no admitir sobresueldos ni comisiones; no presionar a policías, fiscales y jueces; no utilizar los ministerios para proteger a los corruptos y devolver el dinero robado. No obstante, apuntó que “es muy difícil que la gente confíe en que (los populares) dejen de hacer lo que han hecho siempre”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso