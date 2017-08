GÜRTEL. IGLESIAS CONFÍA EN QUE RAJOY "NO PRETENDA IRSE DE ROSITAS"

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, expresó este miércoles su confianza en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no pretenda irse de rositas" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la corrupción que afecta al PP.

En los pasillos del Congreso de los Diputados antes de comenzar esa comparecencia, Iglesias aseguró que la corrupción "perseguirá" al partido del Gobierno porque es la mayor amenaza a la democracia española y por ello es necesario que el líder del PP, partido afectado por numerosos casos, ofrezca explicaciones.

Aseguró que entiende que el Gobierno quiera intentar "escudarse" en otros asuntos para desviar la atención, pero dejó claro que desde Unidos Podemos "no vamos a entrar en su juego".

Desde su grupo, concluyó Iglesias, exigirán a Rajoy "las explicaciones que no dio ante la Audiencia Nacional" cuando declaró como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel'.

