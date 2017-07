GÜRTEL. GARZÓN CREE QUE RAJOY HA TENIDO "UNA SITUACIÓN PRIVILEGIADA" PARA SABER LO QUE OCURRÍA EN EL PP

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reconoció este martes que no espera "nada" de la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel', a pesar de que ha tenido una "situación privilegiada" para saber lo que ocurría en el PP durante esos años.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Garzón subrayó que Rajoy comparece como testigo porque su "situación privilegiada" en el organigrama del PP le pudo permitir tener un "conocimiento exhausitivo" de lo que estaba ocurriendo.

Considera que esa declaración en sí es algo "gravísimo" porque comporta un "grave mazazo" a la imagen de España.

Detrás de ese juicio, aseguró, está la constatación de que ha existido una corrupción "estructural", una "red hecha solo para delinquir" y que no pudo tejerse "sin el silencio cómplice" de mucha gente, entre ellos "como mínimo" el de Rajoy.

Sin embargo, cree que sería "demasiado ingenuo" esperar que Rajoy diga la verdad ante el tribunal cuando no la ha dicho "ninguno" de los que han declarado antes que él. Considera que el presidente adoptará un papel "legítimo" pero que no permitirá conocer la verdad, ya que todos los implicados están "confabulados" para que así sea.

En ese sentido, recordó que Izquierda Unida está personada en una querella en la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, y sus abogados son "conscientes" de que hay un acuerdo con el PP para "cerrar todas las vías de conocimiento de la verdad".

En su opinión, el PP y Bárcenas han "sincronizado" sus defensas para garantizar que el partido que sustenta al Gobierno siga gozando de "impunidad".

Garzón cree que ante esas evidencias de que "nos han saqueado sistemáticamente", y ante el cúmulo de noticias sobre casos de corrupción, la "frustración" de la ciudadanía se traduce en movilizaciones como las convocadas coincidiendo con la comparecencia de Rajoy y que juzga "legítimas".

