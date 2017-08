GÜRTEL. UPN PIDE FINALIZAR EL “SHOW TAN FLOJO” Y FORO ASTURIAS SE NIEGA A “PARTICIPAR DE SEMEJANTE JUEGO”

Google Plus

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, dos formaciones con las que el PP mantiene acuerdos electorales, criticaron este miércoles la finalidad de la celebración de un Pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, rinda cuentas por los casos de corrupción de su partido, especialmente de la ‘trama Gürtel’.

Desde la tribuna del Hemiciclo, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, lamentó que España “tiene muchos problemas” por lo que este Pleno es “absolutamente inútil” y sólo está “ahondando más” en la “brecha” que separa a los ciudadanos de los que son sus representantes.

Además, pidió “más prudencia” a los portavoces del resto de partido porque la “mayoría” de los partidos han tenido casos de corrupción y les animó a seguir el ejemplo de UPN de no aceptar donaciones privadas.

En una línea similar se expresó el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quién dejó “al margen” el interés de otros en este Pleno, y apuntó que “Foro no va a prestar su apoyo a la estratagema para obligar al presidente del Gobierno para hablar sobre el caso Gürtel porque existen sobradas razones, de técnica jurídica y de tradición parlamentaria, que justifican su rechazo”.

Criticó que se promueve que Rajoy “se explique otra vez”, mientras, en España se suceden actos de extraordinaria gravedad”, como Cataluña.

El diputado asturiano recordó que de las “mayores evidencias de corrupción sistemática en España” están en la bancada del PSOE, restando así que la motivación de la comparecencia sea exigir “responsabilidades políticas” a Rajoy por su condición de presidente del PP.

Denunció que en Asturias los socialistas impiden que se rindan cuentas sobres casos de corrupción del PSOE y mientras en Madrid se exige responsabilidad al Gobierno. Por todo ello, concluyó que “Foro no va a participar de semejante juego”.

