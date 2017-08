GÜRTEL. CS NO ES FAVORABLE A LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este jueves que su formación no es "favorable" a la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados por el 'caso Gürtel'.

En rueda de prensa, Villegas avanzó así que la posición de Ciudadanos en la Diputación Permanente que debatirá esa comparecencia será abstención o voto en contra, aunque será la dirección del grupo parlamentario la que tenga que definir el voto en una reunión la próxima semana.

El PSOE y Unidos Podemos pidieron esa comparecencia de Rajoy en el Pleno después de que el presidente del Gobierno declarara como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel'. La petición será sometida a votación en la reunión de la Diputación Permanente el jueves de la próxima semana.

Ciudadanos defiende que Rajoy tiene que comparecer en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, porque es ahí donde puede haber un "careo directo" con los portavoces y el compareciente está obligado por ley a decir la verdad.

La comparecencia en Pleno, insistió, "no va a aportar nada" salvo reproducir debates que ya se han celebrado, por lo que, a falta de definir el sentido del voto, no son "favorables" a esa petición.

Aseguró que no ha habido ningún contacto del PP sobre ese asunto ni ha habido ninguna petición de ese partido a Ciudadanos para que vote en contra ante el temor de que la abstención pudiera permitir la aprobación de la iniciativa. Tampoco cree que se llegue a producir esa petición, precisó, porque estaría "fuera de lugar".

