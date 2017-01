GÜRTEL. EL EXTESORERO DE AP ÁNGEL SANCHÍS SE ASEGURÓ DE QUE EL DINERO SUIZO DE BÁRCENAS ERA “BUENO”

- Niega haberle ayudado a blanquear tres millones a través de un falso préstamo. El que fuera extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís aseguró este jueves en su declaración en el juicio del 'caso Gürtel' que no ayudó a Luis Bárcenas a ocultar dinero tras enterarse de que estaba siendo investigado por la justicia y explicó que visitó en persona el banco suizo donde Bárcenas tenía el dinero y comprobó que era “bueno”.

Sanchís Perales viajó hasta Suiza con la intención de "tener la absoluta seguridad de que el dinero era bueno" y así se lo confirmaron en el banco, que accedió a hacer la transferencia sin poner ningún obstáculo porque esos fondos “no tenían ni una tacha de falsedad". La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel por ayudar a Bárcenas a ocultar su fortuna.

El que fuera extesorero nacional de Alianza Popular y propietario de la finca en argentina La Moraleja reconoció que Luis Bárcenas le pidió que viera su cuenta en Suiza para hacerle un préstamo de tres millones a una empresa de Uruguay. Sin embargo, negó que el extesorero del PP le pidiera que moviera su cuenta de Suiza cuando la Policía detuvo a Francisco Correa.

Según la documentación que obra en la causa, cuando Bárcenas se ve salpicado por las investigaciones ligadas a la trama Gürtel, Sanchís acude en distintas ocasiones a Suiza, bien en solitario o acompañado de Iván Yáñez, para interesarse por la situación de las cuentas de Bárcenas. De hecho, contaba con autorización firmada por Bárcenas para ver las cuentas.

La Fiscalía sostiene que tras conocer la investigación abierta contra Bárcenas, Sanchís contactó con gestores de las cuentas suizas de éste, “cooperando en la ocultación de fondos de estas cuentas de procedencia indiciariamente ilícita a través de la cuenta que la sociedad Brixco S.A. mantenía en Estados Unidos”.

El extesorero del PP Luis Bárcenas negó el pasado martes ante el tribunal que le juzga por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) haber vaciado, tras estallar el caso en febrero de 2009, las dos cuentas que tenía en Suiza, en las que según su versión ingresaba el dinero obtenido en operaciones comerciales fuera de España.

La fiscal Concepción Sabadell interrogó al empresario Sanchís por el préstamo, que considera una maniobra de ocultación. El acusado explicó que fue a Suiza a comprobar que en las cuentas estaba el dinero y que era lícito. Hizo esa comprobación porque el banco helvético HSBC le había puesto antes una cuantiosa multa por una transferencia sospechosa. Insistió en varias ocasiones en su seguridad de que todo estaba en orden, al comprobar que el banco hizo la transferencia requerida.

Sanchís explicó al tribunal que ha creado docenas de empresas en varios países del mundo y que era amigo del padre de Bárcenas desde hace años. Al extesorero lo considera un “amigo muy querido”, con el que se reunía con motivo de “bautizos, bodas y comuniones” y con el que intensificó su relación a raíz de la formalización del préstamo. Fue el acusado el que se llevó a Bárcenas a trabajar con él en Alianza Popular, gracias a su relación de amistad con Manuel Fraga.

Sanchís, que se quejó de que “este asunto” no le está dejando disfrutar de su jubilación, negó que Bárcenas fuera a invertir en su finca de limones ubicada en Argentina, La Moraleja, o ninguna otra empresa de su propiedad, pese a existir un documento dirigido a la gestora de cuentas del extesorero en Suiza, en el que le informa de la visita de Sanchís porque quiere “liquidar” sus cuentas para invertir en la finca dedicada a la producción de cítricos.

Preguntado por si la gestora no le planteó ninguna preocupación por la imputación de Bárcenas en un proceso judicial, Sanchís aseguró: “Todo lo contrario, señoría, me dio toda clase de garantías de que era conocido por ellos desde hacía 20 años, que era una persona expuesta políticamente y que sus fondos no tenían ninguna tacha de ilicitud y podían ser transferidos”.

