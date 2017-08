GÜRTEL. RAJOY HA DADO EXPLICACIONES 20 VECES EN EL CONGRESO SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL PP

Google Plus

- Mañana se producirá la vigésimo primera con la comparecencia extraordinaria ante el Pleno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado explicaciones parlamentarias sobre el 'caso Gürtel' y los casos de corrupción que salpican a su partido en un total de 20 ocasiones desde que ganó las elecciones generales de 2011 y llegó al Palacio de la Moncloa. Mañana se producirá la vigésimo primera cuando comparezca ante el Pleno del Congreso de los Diputados por exigencia de la oposición.

El Partido Popular se oponía a que Rajoy vuelva a dar explicaciones sobre este asunto en el Congreso con el argumento de que, días después de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, es "de extraterrestres" forzar una comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo sobre el 'caso Gürtel'.

Además, tanto el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, como el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, declararon en diferentes ocasiones que Rajoy ya ha respondido en multitud de ocasiones las preguntas de la oposición sobre la corrupción que salpica a su partido, hasta el punto de cifrar las explicaciones en "cien veces".

Según datos oficiales recogidos por Servimedia, el jefe del Ejecutivo ha dado explicaciones en un total de 20 ocasiones sobre la corrupción que azota a su partido, particularmente el ‘caso Gürtel’ desde que tomó posesión del cargo en diciembre de 2011.

Lo ha hecho en dos modalidades. Por un lado, en respuestas orales durante las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los miércoles y, por otro lado, en un pleno extraordinario el 1 de agosto de 2013, que se trasladó al Senado por estar la Cámara Baja de obras aquel verano.

20 EXPLICACIONES

Desde que Rajoy asumió la Presidencia del Gobierno tras su triunfo en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Rajoy ha respondido en dos decenas de ocasiones en sede parlamentaria sobre la corrupción en su partido.

Su primer año al frente del Gobierno -2012- fue el más plácido de todos, ya que no tuvo ninguna pregunta de la oposición sobre este asunto. De hecho, sólo respondió tangencialmente sobre el mismo en dos cuestiones referidas a la amnistía fiscal aprobada por su Gobierno y sobre la calidad democrática en España ante la proliferación de casos de corrupción. En aquel momento, las preguntas se centraban en la crisis económica y las reformas que emprendía el Ejecutivo para invertir la situación.

El año 2013 estuvo marcado por la publicación en enero en los diarios ‘El País’ y ‘El Mundo’ de los llamados 'papeles de Bárcenas', las cuentas del extesorero del PP que detallaban los cobros supuestamente recibidos por la cúpula del partido durante casi 20 años.

Tras la aparición de estas informaciones, Rajoy respondió a tres preguntas en la Cámara Baja y tras su comparecencia en un pleno extraordinario en pleno mes de agosto contestó a otras tres cuestiones.

En 2014 y en 2015, Rajoy tuvo que responder a tres y dos preguntas, respectivamente, sobre el 'caso Gürtel' y la corrupción ligada al Partido Popular. En 2016, año marcado por la presencia de un gobierno en funciones, el presidente del Gobierno no tuvo que dar ninguna explicación en sede parlamentaria.

Por último, en lo que va de 2017 Rajoy ha respondido a más preguntas sobre la corrupción que el resto de años, hasta un total de ocho. La pérdida de la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales y la aparicición de nuevos partidos en el tablero político español, que tienen la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción como ejes de su acción política, ha contribuido a este incremento.

Uno de ellos, Ciudadanos, firmó el año pasado un pacto de investidura con el PP para permitir la llegada de Rajoy a La Moncloa e incluyó en ese acuerdo una serie de compromisos para ser implacable contra la corrupción. De hecho, este fenómeno es uno de los elementos que más emplea la formación liderada por Albert Rivera para censurar la acción del Gobierno.

La otra formación que más tiempo dedica a la lucha contra la corrupción es Podemos. El partido liderado por Pablo Iglesias es uno de los principales azotes del Gobierno en esta materia, hasta el punto de que tres de las ocho preguntas de este año son suyas.

UNA NUEVA COMPARECENCIA

Mañana Rajoy tendrá que comparecer en un pleno extraordinario en la Cámara Baja para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan a su partido después de que así lo aprobara la Diputación Permanente del Congreso.

El Pleno ha sido convocado en sesión extraordinaria para que el presidente del Gobierno explique "los motivos por los que se niega a asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que se han puesto de manifiesto en el PP y que han motivado que haya tenido que declarar ante la Audiencia Nacional en la vista oral del caso Gürtel", como pedían el PSOE y Unidos Podemos.

El jefe del Ejecutivo también acudirá para informar, a petición de ERC y del Grupo Mixto, sobre los motivos por los que, "como primera autoridad del Gobierno, se niega a asumir sus responsabilidades políticas como secretario general del PP en la financiación del partido a través de una caja B".

La comparecencia de Rajoy en un pleno extraordinario de la Cámara ha levantado ampollas entre los populares. Martínez Maíllo afirmó que el presidente del Gobierno ha comparecido un centenar de veces para hablar sobre ese asunto, contando las preguntas parlamentarias y las preguntas de los medios de comunicación, por lo que considera que nadie ha aplicado más el principio de transparencia.

Además, alertó de que los parlamentarios "vamos a parecer extraterrestres" hablando en esa sesión extraordinaria de algo que pasó hace más de veinte años "con la que está cayendo en España", tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

Esta alusión a los fenómenos extraterrestres fue replicada por la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, quien afirmó que Rajoy anhela vivir en un “régimen dictatorial” en el que no exista el control parlamentario ni el judicial y que le permita “seguir haciendo lo que estime oportuno".

Por su parte, el popular Rafael Hernando afirmó que se hará el “ridículo” haciendo comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados “en pleno agosto” a Rajoy, por el 'caso Gürtel' para tratar un asunto que se ha debatido “cien veces” en la Cámara.

