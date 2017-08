GÜRTEL. EL PSOE EXIGIRÁ A RAJOY QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POR SU "CULPA 'IN VIGILANDO'"

El PSOE exigirá mañana al presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, que asuma “responsabilidades” por los casos de corrupción en los que está inmerso su partido.

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, adelantó que en el Pleno del Congreso de mañana miércoles espera que Rajoy “dé las explicaciones políticas que no quiso dar en sede judicial” porque allí “se parapetó” en que “exclusivamente” tenía una responsabilidad política.

Por ello, en la comparecencia del pleno extraordinario convocado para que el presidente explique los casos de corrupción del PP y en particular lo concerniente a la ‘trama Gürtel’, Robles indicó que es “absolutamente” imprescindible que Rajoy dé una “explicación” y “asuma responsabilidades”.

Máxime, dijo, cuando España está en unos “momentos muy duros” como consecuencia de la amenaza terrorista y de la situación en Cataluña.

En esta línea, le recordó a Rajoy que Esperanza Aguirre dimitió como presidenta del PP madrileño porque tenía “culpa 'in vigilando'” y él, que tiene “sentado en el banquillo” a varios responsables del partido, “es evidente que tiene que asumir responsabilidades políticas porque tiene culpa ‘in vigilando’ y no ha hecho todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan”.

