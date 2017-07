GÜRTEL. RAJOY NIEGA LA `CAJA B´ EN EL PP, LAS DONACIONES IRREGULARES DE EMPRESARIOS Y EL COBRO DE SOBRESUELDOS

- Responde en varias ocasiones que recuerda “perfectamente” los hechos por los que se le pregunta. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy en respuesta al abogado de Adade, en el juicio de la trama 'Gürtel', que no tuvo "absolutamente ningún conocimiento" de la posible existencia de una `caja B´ en el Partido Popular, que “jamás” tuvo conocimiento de que ciertos empresarios hicieran donaciones a cambio de favores y que nunca hubo cobro ilegal de sobresueldos en el PP.

Rajoy respondía a las preguntas del abogado de Adade, José Mariano Bermúdez de Lugo, sobre la presunta financiación irregular del PP. "No me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad", repitió en varias ocasiones el presidente.

A la vista de las preguntas sobre la presunta `caja B´, el abogado del extesorero Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, protestó enérgicamente ante el tribunal por permitir preguntas sobre una asunto que es objeto de investigación en otra causa judicial. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, permitió, sin embargo, las preguntas al entender que son colaterales a otras piezas del 'caso Gürtel'.

Pese a ello, Hurtado acabó llamando la atención al letrado de Adade por reiterar las preguntas sobre este aspecto y llegó a protagonizar un rifirrafe con el abogado, que se quejó de las limitaciones que le impuso.

Rajoy dijo tajante que los supuestos sobresueldos que figuran en los conocidos como `papeles de Bárcenas´ son "absolutamente falsos" y explicó que "cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda. Cuando dejamos el Gobierno dejamos de cobrarlo porque no se podía hacer", sentenció.

Preguntado por la frase "nada es cierto salvo alguna cosa", que pronunció cuando los `papeles de Bárcenas´ salieron a la luz, Rajoy dijo que cuando conoció aquellos documentos por los medios de comunicación, “vi que todo lo que se refería a mí era falso. Hablé con otros miembros del partido y me aseguraron que lo que se refería a ellos también era falso. Luego leí en la prensa que algunos de aquellos traspasos de fondos se habían producido, y me pareció honesto decir que algunas informaciones podrían ser ciertas".

BÁRCENAS Y LAPUERTA

Rajoy aseguró que nunca tuvo quejas sobre la actuación de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas como gerente y tesorero del partido. Explicó que el fin de la contratación con las empresas de Correa se acordó en "en una reunión que se celebró en mi despacho a finales de 2004. El tesorero me dijo que algunos proveedores estaban utilizando el nombre del partido en algunos ayuntamientos y decidimos dejar de trabajar con ellos".

Pese a esta decisión, Rajoy no denunció ningún tipo de irregularidad a los tribunales porque, según dijo, Bárcenas fue difuso a la hora de argumentar el uso del nombre del partido por parte de Correa y no había pruebas de actuaciones delictivas.

En cuanto a su relación con Bárcenas después de su dimisión, Rajoy explicó que a través de Javier Arenas el extesorero le pidió una “reunión para despedirse” tras 30 años de trabajo en el PP y “me pareció razonable”.

Recordó que la petición se produjo cuando ya se había dado de baja en el partido, había dimitido como senador y “estaba en un situación difícil” y quería “dedicar tiempo a defenderse”.

Explicó que los privilegios que mantuvo Bárcenas en el PP después se plantearon al final de la reunión “durante unos 30 segundos". "Dijo que tenía necesidad de una sala para sus documentos, que se los llevaría, y que necesitaba coche del partido; nos apareció razonable hacerlo", indicó.

El presidente del tribunal no permitió la pregunta del letrado de Adade sobre si el presidente del Partido Popular sigue pensando que éste es un proceso que sólo pretende hacer daño al PP, para mantener el interrogatorio en un “marco estrictamente procesal”. Pese a que Rajoy dijo "puedo responder", el magistrado se lo impidió. También rechazó la petición de un careo entre Bárcenas y Rajoy formulada por el abogado.

Al contrario de lo que hicieron otros exresponsables del PP, que se escudaron en que no recordaban ciertos episodios, Rajoy repitió machaconamente que recordaba “perfectamente” los detalles de los hechos por los que se le preguntaba.

SIN RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

Así, aseguró que recordaba “perfectamente” el organigrama del PP en la época que se juzga, dijo que no desarrolló “ninguna actividad en la calle Génova” excepto la organización de elecciones y defendió que en su partido hay “una separación nítida y clara entre la parte política y la parte económica”.

Relató que fue director de las campañas electorales entre 1994 y el año 2000 y dijo que como responsable de las campañas, tuvo conocimiento y responsabilidad en sus aspectos políticos, pero no en los económicos, que eran asunto del tesorero, que daba cuentas ante los órganos del partido.

Rajoy, en su calidad de testigo, está obligado a responder a todas las preguntas. En esta sesión, finalmente no están presentes los principales acusados en este caso. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pedro Crespo, ya habían anunciados su intención de no acudir a la sesión. La sorpresa la ha dado el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuya presencia estaba prevista y que finalmente no ha acudido.

