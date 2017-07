GÜRTEL. EL PP DENUNCIA UN “INTERROGATORIO POLÍTICO” A RAJOY PROMOVIDO POR EL PSOE

Google Plus

La dirección nacional del Partido Popular denunció este miércoles el “interrogatorio político” al que fue sometido esta mañana el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, en la declaración que prestó como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’.

En un corrillo informal con los periodistas, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, dijeron haber llegado a la conclusión de que “las tres acusaciones socialistas” han “utilizado la política en sede judicial”.

El presidente del Gobierno y del PP, explicó Maíllo, transmitió a su equipo tras su comparecencia que “se notaba que las preguntas eran políticas”, aunque también recalcó que estaba “contento y tranquilo” por haber colaborado con la Justicia.

Los dirigentes populares hicieron hincapié en la “connivencia” entre el PSOE y Adade, a la que calificaron directamente de “asociación socialista”. Criticaron que el abogado de esta organización y los del PSOE valenciano y madrileño han hecho en sede judicial “una labor de oposición política”.

Maíllo alertó de la “estrategia” socialista en el día de hoy para intentar desgastar al Gobierno, “porque no ganan elecciones”. “Está todo planeado, como no ganan, utilizan la Justicia exagerando y radicalizando, ni más ni menos”, dijo como conclusión de las “intervenciones y preguntas políticas”.

Aseguró que el PP da “completamente por zanjado” el tema y se congratuló de que “se haya demostrado que era innecesario”, que Rajoy “no iba a aportar nada nuevo al proceso” y que “había intencionalidad política de tratar de utilizar la Justicia”.

No obstante, consideró que a partir de ahora se va a empezar a “desmontar” esa “estrategia perversa y cada vez más radicalizada del PSOE” de intentar “dañar al Gobierno utilizando la Justicia y las instituciones”. “Estamos decididos a desmontarlo”, proclamó.

Por ello, invitó a los socialistas y a Adade a explicar “por qué han utilizado la Justicia” y cuáles son “sus conexiones”, ya que, según dijo, existen vídeos donde los integrantes de esta asociación “dicen que son más socialistas que ninguno”, lo que ratificaría “la utilización perversa” que están promoviendo supuestamente con el objetivo de obtener rédito político.

En términos similares se pronunció Casado, al hacer una valoración positiva de la declaración del presidente y de su “aplomo”. Abundó en que ha sido un “interrogatorio más político” que otra cosa y que forma parte de la “precampaña” del secretario general del PSOE.



