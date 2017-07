GÜRTEL. GARCÍA-ESCUDERO: “CONTROLAR LAS CUENTAS DEL PP DE MADRID NO FORMABA PARTE DE MIS FUNCIONES”

Google Plus

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, aseguró este miércoles en su declaración como testigo en el juicio de la trama 'Gürtel' que, como presidente del PP de Madrid, tenía responsabilidades políticas y que el control de “las cuentas del Partido Popular de Madrid no formaba parte de mis funciones”.

García-Escudero declaró en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares a continuación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y se sentó al igual que él en una pequeña mesa a la derecha del tribunal y a la misma altura que se sitúan los letrados.

A preguntas del letrado Ángel Galindo, el responsable popular insistió en que como presidente del PP de Madrid cumplía tareas de carácter político, mientras que los asuntos económicos los controlaba el área de tesorería, sin especificar nombre alguno. El control de las cuentas “no formaba parte de mis funciones; mi función era política. Yo no estaba en el día a día del partido”, aseveró.

El presidente del Senado no acudía a testificar por el puesto que ocupa actualmente, sino por su etapa como presidente del Partido Popular de Madrid entre los años 1993 y 2004, fecha en la que fue sustituido por Esperanza Aguirre.

La defensa de Guillermo Ortega, que pidió su testimonio, cree que García-Escudero puede “aclarar cuál era la operativa de financiación de los distintos distritos y municipios, así como de la regional del PP de Madrid”, y que esos detalles le exculpen de la acusación de financiación ilegal del PP de Majadahonda que pesa sobre él.

El presidente del Senado explicó que el PP regional ayudaba económicamente a los municipios pequeños y sin recursos, pero aquellos otros, como Majadahonda, con suficientes recursos organizaban y pagaban por sí mismos las campañas electorales del partido. Eso sí, cree que se remitían las cuentas municipales del partido “a la Gerencia de Génova”.

Sobre la tarea de Ortega, el testigo dijo que como secretario de área su función era trabajar en la organización de actos del partido, pero “no tenía capacidad de encargar ni de contratar, porque eso lo llevaba el área organizativa del partido”.

Como con a otros testigos, el tribunal ha permitido preguntas relacionadas con los `papeles de Bárcenas´. García-Escudero reconoció en este punto que recibió un préstamo de cuatro millones de pesetas del PP mediante transferencia bancaria en septiembre del año 2000 para hacer frente a los desperfectos que causó en su vivienda la explosión de un artefacto de ETA. Agregó que devolvió el dinero con cuatro talones bancarios de un millón de pesetas cada uno entre los años 2001 y 2003.

Negó, sin embargo, haber recibido nunca dinero en efectivo del PP o pagos de 6.000 euros tal y como aparece reflejado en las anotaciones manuscritas de Bárcenas. Negó también que fuera cierta la anotación de una entrega de 500 euros en metálico a su secretaria. Lo que sí admitió es que el cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, le regaló un teléfono móvil, “un Nokia de los que había entonces”, y un reloj, regalo este último que le devolvió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso