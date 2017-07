GÜRTEL. RAJOY NIEGA TENER “NINGÚN CONOCIMIENTO” DE UNA `CAJA B´ EN EL PP Y ASEGURA QUE “JAMÁS” SUPO QUE HUBIERA DONACIONES POR FAVORES

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy en respuesta al abogado de Adade, en el juicio de la trama Gürtel, que no tuvo "absolutamente ningún conocimiento" de la posible existencia de una `caja B´ en el Partido Popular y aseguró que “jamás” tuvo conocimiento de que ciertos empresarios hicieran donaciones a cambio de favores.

Rajoy respondía a las preguntas del abogado de Adade, José Mariano Bermúdez de Lugo, sobre la presunta financiación irregular del PP. "No me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad", repitió en varias ocasiones el presidente.

A la vista de las preguntas sobre la presunta `caja B´, el abogado del extesorero Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, protestó enérgicamente ante el tribunal por permitir preguntas sobre una asunto que es objeto de investigación en otra causa judicial. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, permitió sin embargo las preguntas al entender que son colaterales a otras piezas del 'caso Gürtel'.

Pese a ello, Hurtado acabó llamando la atención al letrado de Adade por reiterar las preguntas sobre este aspecto y llegó a protagonizar un rifirrafe con el abogado, que se quejó de las limitaciones que le impuso.

Al contrario de lo que hicieron otros exresponsables del PP, que se escudaron en que no recordaban ciertos episodios, Rajoy repitió machaconamente que recordaba “perfectamente” los detalles de los hechos por los que se le preguntaba.

Así, aseguró que recordaba “perfectamente” el organigrama del PP en la época que se juzga, dijo que no desarrolló “ninguna actividad en la calle Génova” excepto la organización de elecciones y defendió que en su partido hay “una separación nítida y clara entre la parte política y la parte económica”.

Relató que fue director de las campañas electorales entre 1994 y el año 2000 y dijo que como responsable de la campaña tuvo conocimiento y responsabilidad en sus aspectos políticos, pero no en los económicos, que eran asunto del tesorero, que daba cuentas ante los órganos del partido.

Rajoy, en su calidad de testigo, está obligado a responder a todas las preguntas. En esta sesión, finalmente no estarán presentes los principales acusados en el caso. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pedro Crespo, ya habían anunciado su intención de no acudir a la sesión. La sorpresa la ha dado el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuya presencia estaba prevista y que finalmente no ha acudido.

