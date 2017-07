GÜRTEL. EL PP CONCLUYE QUE LA DECLARACIÓN DE RAJOY ERA “IRRELEVANTE” JURÍDICAMENTE

Google Plus

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, valoró este jueves que la declaración que prestó ayer el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ fue “irrelevante” en términos jurídicos y vaticinó que “la comparecencia de ayer, acabó ayer”.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, el ‘número 3’ de Rajoy en Génova criticó que ayer un “impostado” Pedro Sánchez pidiera la dimisión de Rajoy en una comparecencia ante los medios en la que “parecía enfadado con sus abogados”. Esta petición, opinó, está “fuera de lugar” y “no es procedente”, aunque reconoció que “parlamentariamente” desconoce “lo que va a ocurrir”.

“Desde el punto de vista jurídico, ¿va a haber una línea de lo que ayer se declaró en la sentencia? Yo creo que no, porque jurídicamente era irrelevante”, razonó el dirigente popular, para a renglón seguido poner el énfasis en el “show total” a nivel político y denunciar la “estrategia” de la “asociación vinculada al PSOE” Adade, así como "la del abogado del PSOE de Valencia y el del PSOE madrileño".

La comparecencia en cuanto a contenido, prosiguió Maíllo, resultó “innecesaria porque no se aportó absolutamente nada nuevo” al proceso y “al final se convirtió en una especie de juicio político promovido por el PSOE”. Pese a ello, consideró que el líder del PP superó la prueba y resultó “muy creíble, muy claro y muy contundente”.

En su opinión, “algunas de las preguntas que se hicieron en esa especie de juicio político” que ayer se celebró hacen pensar que “no parecía una testifical”, sino un “interrogatorio” por parte de “tres señores vestidos de rojo, que eran los tres letrados del PSOE”. En cualquier caso, aseguró que Rajoy está “muy tranquilo” tras haber colaborado con la Justicia.

Dicho esto, abundó en que Rajoy “es una persona que siempre dice la verdad y la credibilidad está ahí”. “Ayer muchos nos sentimos orgullosos del presidente del Gobierno”, señaló, antes de resaltar que el presidente contó “su verdad, que es la que conoce, y decir algo muy evidente, que es que las cuestiones económicas él no las conocía”.

Por último, sobre la condonación de la deuda del PSOE, el coordinador general del PP dijo que Sánchez va a tener que explicar” en la comisión de investigación de la financiación de todos los partidos en el Senado esta cuestión. “Es evidente que tiene que explicarlo”, insistió.

