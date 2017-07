GÜRTEL. CONCENTRACIÓN HOY DURANTE LA DECLARACIÓN DE RAJOY PARA PEDIR LA ILEGALIZACIÓN DEL PP

Google Plus

La Coordinadora 25S, junto a otros colectivos, ha convocado concentraciones coincidiendo con la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio por la trama 'Gürtel', para pedir la ilegalización del PP porque es "el partido de la mafia".

La primera concentración se celebrará hoy a las 9.00 de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, coincidiendo con el momento de la declaración de Rajoy, con el objetivo de pedir "ilegalizar el Partido Popular, el partido de la mafia".

"Nos mean y nos dicen que llueve", dice la convocatoria, y por eso será una "concentración de paraguas".

El día 28 a las ocho de la tarde han convocado otra concentración en la calle de Génova, donde está la sede nacional del PP, y en ese mismo momento de forma simultánea otra frente a la sede popular de Valencia, en la Plaza de América.

Para los convocantes, Rajoy es "el jefe de una mafia que se ve en todas partes. Él es quien escribió a Bárcenas: sé fuerte, hacemos lo que podemos".

Recuerdan que Rajoy lleva "ocupando los máximos cargos del PP desde los años noventa" y creen que el hecho de que declare como testigo por un caso de corrupción "solo puede significar que se enteró de la corrupción y no dijo nada, porque es difícil creer que no se enteró de que su partido es una mafia".

El nombre de la Coordinadora 25S responde al Rodea el Congreso de 2012, que reclamaba la apertura de un proceso constituyente democrático, y es el mismo colectivo que convocó la protesta durante la investidura de Mariano Rajoy y contra los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno, indica la coordinadora, han anunciado que preparan un gran despliegue de seguridad durante la declaración del presidente del Ejecutivo. Sin embargo, la Coordinadora 25S insiste en que “las concentraciones han sido comunicadas” y recuerdan a la delegada del Gobierno que “manifestarse es un derecho fundamental, así que esperamos que lo respete”.

