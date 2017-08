GÜRTEL. EL PNV DICE QUE RAJOY COMPARECE POR LA PELEA DE "GALLOS” ENTRE PSOE Y PODEMOS

Google Plus

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó este miércoles que la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno de la Cámara se produce por la “pelea de gallos” entre PSOE y Podemos.

Desde la tribuna del Hemiciclo, Esteban lamentó que este trámite de Rajoy ante un Pleno extraordinario va a suponer “solamente un insulso trámite a la búsqueda de una efímera portada en los medios de mañana: continuará”.

En esta sentido, el dirigente peneuvista recordó que, cuando se creó la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP por el “empeño” de algunos grupos parlamentarios, poco se sospechó “entonces” de que “dos de sus más firmes impulsores” (en alusión a PSOE y Podemos) impulsarían también la comparecencia extraordinaria de Rajoy en Pleno.

La situación de hoy de este Pleno le llevó a indicar que no ha habido nada nuevo más que la “evasiva” declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional, por lo que aseguró que este “trámite cómodo” para el presidente sólo se explica por la intención de Podemos de “poner a prueba” al nuevo PSOE tras la elección de Pedro Sánchez como secretario general.

“Si los gallos quieren subir al palenque, no será un polluelo quien lo impida a riesgo de que le carguen con la responsabilidad”, dijo Esteban para justificar su respaldo a esta comparecencia pese a que no le ve sentido.

En sus palabras, Esteban también cargó contra la “exasperadamente lenta” que es la Justicia, con la excepción, dijo, del Tribunal Constitucional sobre los temas de Cataluña. Se trata, de una “lentitud” que se “traduce en ineficacia”.

Pese a ello, el portavoz del PNV aseguró que es “evidente que el PP tiene que dar explicaciones” porque se lo “debe al país y a sus votantes”, porque “todo lo que rodea” a la financiación debe “ser aclarado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso