GÜRTEL. EL PP CATALÁN SUBRAYA QUE "NO HA EXISTIDO NINGUNA CAJA B" EN GÉNOVA

El Partido Popular de Cataluña afirmó este lunes que "no ha existido ninguna caja B" en la formación por mucho que el extesorero Luis Bárcenas sostenga esa tesis en el juicio sobre el 'caso Gürtel' que está celebrando la Audiencia Nacional, donde precisamente declara esta mañana el que fuera jefe de las finanzas del partido.

El líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, hizo estas declaraciones ante un grupo de periodistas en la puerta de la sede nacional de la formación, donde esta mañana se reunió el Comité Ejecutivo Nacional por última vez antes del Congreso que se celebrará en Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero.

"Mi experiencia de 20 años en el PP es que no ha existido ninguna caja B", proclamó García Albiol. "En el PP no hay ninguna caja B y yo no he tenido constancia en 20 años de que exista una caja B".

El dirigente catalán indicó que en la reunión de esta mañana del Comité Ejecutivo Nacional del PP no se ha hablado de Bárcenas ni del proceso judicial en la Audiencia Nacional, porque se ha hablado de "lo importante y que realmente tiene trascendencia en España", como la economía del país.

Por su parte, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, manifestó su respeto al proceso judicial en marcha y recalcó que "en absoluto" existe una 'caja B' en el partido, como la formación "ha explicado por activa y por pasiva".

