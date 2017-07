GÜRTEL. RAJOY BUSCARÁ LA “CREDIBILIDAD SOCIAL” ADEMÁS DE LA DEL TRIBUNAL

- PSOE y C's confían en que el presidente "diga la verdad" y Podemos lanza en Twitter #ExcusasParaMariano . El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, buscará este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional ganarse la “credibilidad” de la sociedad española, además de convencer al tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’.

Fuentes de la cúpula nacional del PP explicaron a Servimedia que el jefe del Ejecutivo pretende aprovechar su comparecencia para dar una imagen sólida y transmitir a los españoles que le escuchen en directo a través de los medios de comunicación que es un líder político “creíble”.

Por ello, tiene intención de contestar a todas las preguntas que le formulen para ayudar a esclarecer los hechos, aunque dejará claro que no tenía responsabilidad alguna en materia electoral cuando le pregunten por la financiación de las campañas municipales del año 2003.

La forma en la que responda, avisan las fuentes consultadas, dependerá también del tipo de preguntas que le hagan. En cualquier caso, Rajoy pretende colaborar en todo momento con la Justicia y no dejar sombras de duda ante el juzgado ni ante la opinión pública.

Desde su entorno aseguran que no ha preparado más de la cuenta de la declaración y que se ha limitado a hacer un ejercicio de memoria para poder contextualizar los hechos cuando le interroguen sobre cuestiones que ocurrieron hace 14 años.

“Normalidad democrática” y “tranquilidad absoluta” son las consignas que usa Génova cuando se refiere a la declaración en sede judicial del presidente, que tendrá lugar el mismo día que la del presidente del Senado, Pío García-Escudero.

“LA IMAGEN DE ESPAÑA”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha retado a Rajoy a decir en su declaración, “por primera vez en su vida, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad” y le ha recomendado no perder de vista que se va a someter al “polígrafo” de todos los españoles.

El PSOE considera que la “imagen” del presidente del Gobierno testificando en la Audiencia Nacional tiene un “fuerte contenido” porque “es la imagen de España” y, por tanto, “no es una buena imagen para España y la credibilidad democrática de este país”.

Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, aseveró en un texto publicado este martes con el secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón, que el presidente del Gobierno es “hábil” en las “maniobras de resistencia” pero a la vez “extraordinariamente torpe” para encabezar la voluntad de los españoles.

Además, en la tarde de este martes los dirigentes morados lanzaron un ‘concurso’ en Twitter con el ‘hashtag’ #ExcusasParaMariano en el que preguntan a los usuarios si son capaces de adivinar qué consignas utilizará el jefe del Ejecutivo en su comparecencia, tales como el “no me consta” o “no lo sé”. El propio Iglesias publicó una fotografía con el rostro de Rajoy en la que se podía leer que “la excusa con más ‘retuits’ recibirá una réplica del disco duro de (Luis) Bárcenas y una réplica del martillo del informático del PP”.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su confianza en que el líder del PP “diga la verdad” ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama ‘Gürtel’, aunque reconoce que "es grave” que un presidente tenga que comparecer ante un tribunal por “tantos y tantos” casos de corrupción en su partido, lo cual “acaba salpicando la imagen” del Ejecutivo y del presidente “de todos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso