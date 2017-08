GÜRTEL. EL PNV CREE QUE “SERÍA BUENO” PARA EL PP “DAR CLARIDAD” SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Google Plus

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró este miércoles que “sería bueno dar claridad” sobre la ‘trama Gürtel’ porque el Gobierno “no ha dado ninguna información” sobre la investigación ni las medidas adoptadas en el Partido Popular.

“No ha dado ninguna información, pero sería bueno dar claridad a este asunto”, dijo Esteban al presidente del Gobierno en su réplica en el pleno extraordinario en el que Rajoy comparece por la ‘trama Gürtel’.

Esteban reconoció que en la sesión se ha mezclado y hablado de “todo”, incluso de terrorismo, pero que no puede aceptar que se escuden en que “combatir el terrorismo es la prioridad” como si ello “excluyera” dar explicaciones sobre otras cuestiones.

“Me sorprenden que se busquen excusas”, dijo Esteban, para después reclamar “claridad” sobre la cuestión y “mayor brevedad” en el trámite judicial.

“Que se prolongue en el tiempo no es bueno para la gobernabilidad, no es bueno para nadie y en primera instancia tampoco para el PP”, reconoció el dirigente del PNV.

