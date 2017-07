GÜRTEL. BÁRCENAS NO ACUDE A LA SESIÓN DEL JUICIO EN LA QUE DECLARARÁ RAJOY

El extesorero del PP Luis Bárcenas no estará presente en la sesión del juicio Gürtel en la que declarará como testigo el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. Finalmente no estarán presentes los principales acusados en este caso.



El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pedro Crespo, ya habían anunciado su intención de no acudir a la sesión. La sorpresa la ha dado el extesorero del PP cuya presencia estaba prevista y que, finalmente, no ha acudido.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, llegó a la sede de la Audiencia Nacional situada en San Fernando de Henares, evitando el paseíllo ante las cámaras y entrando por una puerta lateral del edificio al que las televisiones tenían el acceso restringido.

Rajoy llegó al borde de las 09.45 de la mañana, tan sólo a 15 minutos a la hora a la que estaba previsto el inicio de su declaración como testigo en el juico por la primera etapa de la `trama Gürtel´ (1999-2005) que hoy celebra su 101 sesión. Nadie del Gobierno ni del Partido Popular acompañó al presidente en su cita judicial.



