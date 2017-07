GÜRTEL. BALDOVÍ DICE QUE RAJOY LLEVABA LA “LECCIÓN APRENDIDA” PERO QUE HAY “DUDAS” SOBRE EL PP

Google Plus

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, consideró este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido esta mañana al juicio de la ‘trama Gürtel’ con “la lección aprendida”, aunque constató tras su declaración que continúan “zonas oscuras” y “dudas” sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Baldoví criticó que el jefe del Ejecutivo tuviera “muchas ayudas” durante su comparecencia y que parecía además que el presidente de la sala, el magistrado Ángel Hurtado, “tuviera el coche aparcado en doble fila” al mostrar una “prisa enorme” por que declarara Rajoy.

Constató que tras la declaración del presidente continúan existiendo “zonas oscuras” y “dudas” sobre cómo se ha financiado el PP, porque el jefe del Ejecutivo “no ha sabido aclararlo”. “Cuando dice que él se encargó de apartar a (Rafael) Correa, a mí me extraña que no profundizara en qué operaciones se estaba utilizando el nombre del PP”, dijo.

Además, a su juicio Rajoy se mostró “nervioso” cuando fue interpelado por uno de los abogados por los sms que envió a Luis Bárcenas.

“Venía con la lección aprendida”, afirmó el diputado valenciano en su exposición, en la que censuró que el presidente del Gobierno atendiera solo “a las cuestiones políticas y no a las económicas”.

También criticó que el PP se haya mostrado esta mañana satisfecho por la declaración de Rajoy e insistió en que “no ha mejorado su imagen”, sino que se han “acrecentado las dudas” sobre el conocimiento que tiene sobre las cuentas de su partido.

