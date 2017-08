GÜRTEL. CS ASEGURA QUE RAJOY "NO SE LIBRARÁ" DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, aseguró este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no se va a librar" de comparecer ante la comisión de investigación sobre la corrupción del PP aunque lo haga también ante el Pleno de la Cámara.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados antes de que la Diputación Permanente apruebe, previsiblemente, la petición formulada por varios grupos parlamentarios para que Rajoy comparezca ante el Pleno.

Explicó que Ciudadanos se abstendrá en esa votación porque no se opone a que el presidente acuda al Parlamento para "dar un mitin", pero cree que no servirá para dirimir nada, que supuestamente es el objetivo de la comparecencia.

"Que nadie crea" que por celebrar esa sesión plenaria el presiente se va a "librar" de acudir a comisión, que es de verdad la comparecencia "importante" porque es donde se le puede interrogar y repreguntar y donde Rajoy estará obligado por ley a decir la verdad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso