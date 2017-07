GÜRTEL. RAJOY ASEGURA QUE “JAMÁS” HABLÓ CON BÁRCENAS DESPUÉS DEL “LUIS, SÉ FUERTE”

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que "jamás" habló con el extesorero popular Luis Bárcenas después de enviarle el SMS en el que le decía "Luis, sé fuerte", tras estallar el `caso Gürtel´ y comenzar la investigación judicial.

Rajoy reconoció que envió mensajes al extesorero. "Yo he respondido a los mensajes de Bárcenas porque tengo la costumbre de responder a los que me mandan. Estábamos en otro contexto temporal al de ahora. Eran mensajes en los que me mostraba sus dificultades", indicó.

Preguntado por el significado de sus palabras cuando decía a Bárcenas que en el partido “hacemos lo que podemos”, Rajoy insistió en que esa afirmación no ocultaba ninguna actuación específica.

"Hacemos lo que podemos significa hacemos lo que podemos”, explicó Rajoy. “Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso", insistió el presidente, que respondió con ironía.

En relación al viaje a Canarias que realizó con su familia, dijo que "lo pagó el Partido Popular hasta donde yo sé", y aseguró más tarde que nunca comprueba las facturas de los viajes que realiza.

