GÜRTEL. EL PP NO ESTÁ “EN ABSOLUTO” PREOCUPADO POR LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS

Diferentes dirigentes del Partido Popular aseguraron este lunes que en el partido no están “en absoluto” preocupados por la declaración del extesorero Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’. Además, expresaron su deseo de que “se llegue hasta el final” y “cuanto antes” se dicte sentencia.

A su entrada a la sede nacional del partido, donde hoy se celebra el Comité Ejecutivo donde se aprobará el reglamento interno del XVIII Congreso Nacional, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo que ni él ni nadie de la formación tiene “ningún temor” a lo que pueda decir Bárcenas.

“Lo que queremos cuanto antes es que se aclare la situación judicial y que los responsables paguen y quien ha sido responsable de irregularidades lógicamente pague con las penas que le corresponden”, sentenció Moreno.

Por su parte, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, subrayó que no está preocupada por esta cuestión “en absoluto”. “Nosotros manifestamos el máximo respeto a los procedimientos judiciales y desde luego nada más que añadir”, aseveró.

Subrayó que tampoco teme que el extesorero pueda decir ahora algo que perjudique al partido que lidera Mariano Rajoy. “Desde luego, el PP la más absoluta tranquilidad y normalidad”, señaló, para acto seguido abundar en que “los procedimientos que afecten a determinadas personas es a ellas a las que les incumbe y el PP en absoluto tiene nada que ver”.

En la misma línea se pronunció la presidenta de la Comisión Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, quien expresó que no está preocupada “en absoluto” por Bárcenas. “Yo creo que el asunto Gürtel lo mejor que puede ocurrir es que se dicte sentencia cuanto antes y se llegue hasta el final, pero preocupación ninguna”, declaró.

Dicho esto, pidió que en este asunto “se llegue hasta el final y cuanto antes”. “Que haya una sentencia lo antes posible, eso es lo único que quiero”, remarcó Cifuentes.

El coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, dijo que cree que Bárcenas “ya ha dicho lo que tenía que decir” y “a partir de aquí ya es la Justicia la que tiene que decidir”. Preguntado por si piensa que la declaración de este lunes podría perjudicar al PP, contestó: “¿Más?”.

Preguntado por la declaración del extesorero, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, afirmó que no tiene “noticia ninguna” de lo que pueda a llegar a decir Bárcenas. “Él dirá”, zanjó.

Por último, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, confirmó que él no está preocupado por la declaración de hoy en la Audiencia Nacional.

