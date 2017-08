GUINDOS, CATALÁ, DASTIS, BÁÑEZ Y ZOIDO SON LOS MINISTROS QUE MÁS HAN COMPARECIDO EN EL CONGRESO

- Soraya Sáenz de Santamaría ocupa el último lugar del ránking con una única comparecencia. Los ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y de Justicia, Rafael Catalá, son los que más comparecencias en comisión han satisfecho en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura, mientras que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que menos ha correspondido las peticiones de la oposición.

Según datos oficiales del Congreso de los Diputados recogidos por Servimedia, el ránking de comparecencias de ministros en comisión lo lideran con cuatro asistencias Guindos el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En segunda posición, con tres comparecencias, se sitúan el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el ministro de Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal; la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

Por último, los ministros que menos han acudido al Congreso fueron el titular de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal, con dos asistencias; y cierra la clasificación como ‘farolillo rojo’ la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, con una única comparecencia.

DETALLE DE LAS COMPARECENCIAS

Luis de Guindos acudió a la Comisión de Economía el pasado 27 de julio para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional que, a instancias de la Generalitat de Cataluña, declara nulos diversos artículos nucleares de la ley de garantía de unidad de mercado que regulaban la llamada licencia única. Ese mismo día explicó la integración de Bankia y Banco Mare Nostrum autorizada por el Frob. Antes, en junio, había comparecido para explicar la compra del Banco Popular por el Banco Santander.

En enero, en una única sesión de la Comisión, Guindos había explicado las prioridades de su departamento y, además, respondió a varias comparecencias sobre sentencias europeas, medidas para que las entidades financieras devuelvan el dinero de las cláusulas suelo a los consumidores afectados, posibles sanciones de la Comisión Europea por no haber sancionado el uso de dispositivos fraudulentos para manipular la medición de emisiones contaminantes en motores Volkswagen, el error de 230 millones de euros en las cuentas del FROB de 2015, la reestructuración del sector financiero, la reforma de los órganos reguladores, y la reforma de la Ley Hipotecaria y de la de Auditoría.

Meses antes, en una sesión en septiembre, Guindos informó sobre la representación de España en los Organismos Financieros Internacionales, y sobre la situación del procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España por incumplimiento del objetivo de déficit.

Rafael Catalá, responsable de Justicia, ha comparecido en tres ocasiones en la comisión, abordando diversos asuntos: la ‘operación Lezo’, las medidas para garantizar la independencia de la Justicia en relación a los casos de corrupción, las acciones emprendidas por su ministerio en relación a las denuncias del ex Fiscal Superior de la Fiscalía de Murcia, y los informes de los que dispone el Gobierno para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

También compareció para explicar posibles reformas legislativas e institucionales tras la condena al cantante de Def con Dos, César Strawberry; para dar cuenta de los fallos en el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET; y para informar del destino que se está dando a los ingresos públicos procedentes de las tasas judiciales tras la sentencia del Tribunal Constitucional que aceptó parcialmente el recurso del PSOE.

Por su parte, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, solo ha comparecido una vez en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Constitucional, poco después de tomar posesión para explicar las líneas generales de su departamento. En esa misma línea, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, solo ha comparecido ante las comisiones de Educación y Deporte, y la de Cultura, para exponer las prioridades de su departamento.

AUSENCIA EN LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

La responsable de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha comparecido en tres ocasiones, dos de ellas en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y una más en la de Igualdad, para exponer sus prioridades y para explicar el aumento del copago farmacéutico de los pensionistas. No ha acudido, pese a acumular varias peticiones, a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

El titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha satisfecho cuatro comparecencias en la comisión correspondiente en tres sesiones. La primera de ellas, para explicar las prioridades de su Ministerio. Después, en una misma sesión, para informar de la no disponibilidad de créditos aprobada por el Consejo de Ministros y para exponer las medidas para cumplir con el objetivo de déficit. Finalmente, el pasado mes de junio, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal.

Alfonso Dastis, responsable de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha comparecido en cuatro sesiones de cuatro comisiones. En la de Exteriores expuso las líneas generales de su departamento poco después de tomar posesión; en la Mixta de Seguridad Nacional informó sobre diversos aspectos del terrorismo internacional; en la Mixta para la UE dio cuenta de las consecuencias del ‘Brexit’; y en la de Cooperación Internacional para el Desarrollo expuso sus prioridades e informó de la ayuda humanitaria en la crisis de Siria y del nombramiento del director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La responsable de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, expuso sus prioridades también en diciembre ante la Comisión de Empleo y ante la de Seguimiento del Pacto de Toledo, y después ha acudido en dos ocasiones a esa última para hablar de tres asuntos: las disposiciones del Fondo de Reserva y del Fondo de Contigencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Accidentes Profesionales; las medidas previstas para atajar el desequilibrio financiero del sistema público de pensiones; y la revalorizacioón de las pensiones y la estiomación de cierre de las cuentas de la Seguridad Social en 2016.

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, acudió en diciembre a exponer sus prioridades y después lo ha hecho en otras dos ocasiones, para explicar el Documento de Regulación Aeroportuaria y en febrero por el caos viario y ferroviario que se vivió en varias zonas de España tras las nevadas de unas semanas antes.

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, ha comparecido en tres ocasiones en esa Comisión y otra más en la de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. En la de Interior, además de para explicar las líneas generales de la actuación de su ministerio, lo hizo para dar cuenta de la gestión tras un temporal de nieve, para evaluar la lucha contra la violencia de género y sobre inmigración. En la de Seguridad Vial lo hizo para exponer la reducción de la siniestralidad en las carreteras.

Álvaro Nadal, responsable de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha comparecido tres veces ante esa comisión. Una primera para explicar sus prioridades, otra para informar del incremento del precio de la energía y de las medidas para reducir las tarifas a familias y pymes, y otra en la que abordó diversos asuntos: el proyecto Castor, las negociaciones en la Unión Europea para un nuevo mercado eléctrico europeo, el acuerdo con el PNV para la reordenación de las tarifas eléctricas industriales, y la subasta de energías renovables de mayo.

Isabel García Tejerina, responsable de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también ha comparecido en tres ocasiones: dos de ellas ante esa comisión, para exponer sus prioridades e informar sobre la sequía, la política forestal y la prevención de incendios; y otra ante la dedicada a estudiar el cambio climático, en la que informó de los resultados de la Conferencia celebrada en Marakech el pasado mes de noviembre.

Dolores de Cospedal, responsable de Defensa, ha comparecido en dos ocasiones. En una primera sesión, en diciembre, además de exponer sus prioridades informó del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior y solicitó autorización para aumentar los efectivos en Irak. En la segunda, en enero, explicó las acciones que tenía previstas tras el dictamen del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yak-42.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso