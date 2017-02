LOS GUARDIAS CIVILES PIDEN PERSONALMENTE A ZOIDO “HECHOS CONCRETOS” SOBRE SU MEJORA SALARIAL

Google Plus

Los representantes de las principales asociaciones de la Guardias civiles pidieron hoy en el Congreso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que las promesas sobre mejoras salariales se traduzcan en “hechos concretos” esta legislatura.

Así se lo trasladaron personalmente a Zoido responsables de los colectivos de guardias civiles que acudieron este miércoles al Pleno de la Cámara Baja para asistir al debate de una interpelación de Ciudadanos sobre la “precaria situación laboral” en el Instituto Armado.

Tras el debate de esta iniciativa parlamentaria, el ministro coincidió en el patio del Congreso con los representantes de las asociaciones, con los que mantuvo una pequeña charla y donde ambos expresaron sus puntos de vista.

A este respecto, Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales (UO), dijo a los periodistas que habían trasladado a Zoido que “si no hay hechos concretos”, no pueden creer sus promesas sobre mejoras salariales y que necesitan decisiones concretas “que podamos tocar”.

García explicó que había indicado al ministro que parece que la Guardia Civil “siempre está en crisis”, ya que las mejoras que se introdujeron en 2008 para la Policía Nacional no se extendieron a la Benemérita, ya que entonces se desencadenó la recesión económica.

“CUESTIÓN DE DIGNNIDAD”

A su vez, Juan Liébana, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), dijo que la actual situación parlamentaria hace que sea una “buena oportunidad” para lograr mejoras salariales en este cuerpo de seguridad. Añadió que el impulso de Ciudadanos puede ser “determinante” en este terreno.

Por su parte, José Francisco Silva, presidente de la Asociación de Suboficiales (Asesgc), señaló que lo que quieren los guardias civiles es que los políticos “reconozcan” su trabajo, puesto que es “una cuestión de dignidad”. Añadió que los partidos deben descender “al nivel de los ciudadanos” y ver que éstos tienen al Instituto Armado “como la institución más valorada”.

Asimismo, Silva tildó de “vergonzosas” las explicaciones que Zoido dio en el Pleno sobre las diferencias salariales entre la Benemérita y la Policía Nacional, puesto que el ministro las atribuyó a diferencias orgánicas.

Además de estas tres asociaciones, al debate del Congreso acudieron representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), de la Unión de Guardias Civiles (UGC) y la Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso