EL GRUPO CRÍTICO DEL PP ABORDA MAÑANA EL PAPEL DE LOS ‘MILLENIALS’ EN EL CENTRO-DERECHA

La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, celebrará mañana y el jueves unas jornadas sobre ‘millenials’ con el propósito de ser el altavoz de los jóvenes y dar respuesta a sus preocupaciones bajo una perspectiva de centro-derecha.

Este ‘think tank’ afirma ser consciente de que los jóvenes cada vez se identifican menos con los grandes partidos políticos, pero insiste en que esto no quiere decir que no tengan opinión sobre los retos y problemas sociales o que no estén comprometidos.

“Los jóvenes opinan, debaten y proponen, pero lo hacen a través de nuevos canales y fórmulas de participación a los que son ajenas las grandes maquinarias burocráticas”, sostiene, al tiempo que señala que su objetivo es integrar a los ‘millennials’ en el debate público bajo una perspectiva de centro-derecha.

Las jornadas tendrán lugar este miércoles y el jueves en ‘The Heroes Club’, en Madrid, y cada día se desarrollarán cuatro talleres. El primer día se hará una introducción a cargo de la dirección de Floridablanca en la que se intentará dar respuesta a “qué piensan los jóvenes españoles”.

Seguidamente, a las 19.00 horas, se debatirá sobre si los ‘millenials’ cobrarán o no pensión. En esta mesa, moderada por el economista Alberto Ortiz, participarán también Gabriel Elorriaga, vocal asesor del Instituto de Estudios Fiscales, y John Muller, adjunto al director y columnista en 'El Español'.

A partir de las 19.45 horas el tema será la economía colaborativa, donde la periodista Esther Paniagua hará las veces de moderadora y Pako Rodríguez, responsable de start-ups colaborativas, y Rosa Guirado, abogada y fundadora de Legal Sharing, harán sus propuestas.

La última actividad del día versará sobre el empleo y su moderador será Edgar Fernández, socio fundador del Club de los Viernes. Los ponentes, en esta ocasión, serán Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas, y Fermín Albadalejo, presidente de Ceaje.

El jueves, a las 18.30 horas, se retomarán los coloquios planteando si “es viable una sociedad de ‘singles’”. Este debate sobre la familia del siglo XXI lo moderará Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia, y contará con la intervención del exdiputado del PP Javier Puente y del profesor de Ética de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Miguel Ángel Quintana Paz.

A continuación se tratará el futuro que asegura el actual sistema educativo, de la mano de la profesora de la Universidad Francisco de Vitoria Ana Capilla y el presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación, Juan José Güemes. En esta ocasión, la moderadora será la concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid Alicia Delibes.

Como colofón, se preguntará al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento madrileño, Íñigo Henríquez de Luna, y al ensayista Tom Burns si “es posible la regeneración del centro-derecha” español, en un debate que guiará el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense Jorge Vilches.

Estas jornadas tendrán lugar 10 días antes del Congreso Nacional del PP, un cónclave que Floridablanca cree que no se está gestionando con la suficiente “transparencia”. El grupo crítico viene reclamando desde su creación la celebración de un “congreso abierto” en el que puedan participar todos los afiliados del PP que estén al corriente de pago de la cuota, de acuerdo con la fórmula ‘un militante, un voto’ en primera y en segunda vuelta.

