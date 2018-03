GRANADOS ENTREGA AL JUEZ SUPUESTAS FACTURAS FALSAS QUE HABRÍAN FINANCIADO AL PP DE MADRID

El exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, entregó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el `caso Púnica´, una cartera repleta de facturas de la Consejería de Justicia supuestamente falsas, a través de las cuales se habrían podido pagar actos electorales del PP.



Esta documentación data del período en el que la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid estaba a cargo de Alfredo Prada, el predecesor de Granados en este departamento. Según fuentes presentes en la declaración, la tercera del exconsejero ante el juez del 'caso Púnica', Granados dijo que encontró estas facturas en su casa.

Ahora asegura haber reparado en ellas y tras revisarlas ha comprobado que se libraron por conceptos poco usuales, lo que le hace pensar que a través de este método se pagaron gastos de campaña del PP madrileño.

Granados aseguró que en el momento en que ostentaba el cargo de secretario general del PP de Madrid no tuvo conocimiento alguno de irregularidades en la financiación del PP, aunque ahora está convencido de que hubo financiación ilegal en la campaña de 2007, en la que Esperanza Aguirre fue candidata.

Según la versión que ofreció este jueves al juez durante más de dos horas, esas facturas las emitieron dos periodistas por la realización de un estudio sobre la reinserción de menores, una materia más propia de especialistas en educación que de informadores. Es precisamente este hecho lo que hace sospechar al investigado que en realidad el dinero se destinó a gastos de campaña.

Hasta ahora, Granados no había entregado documentación alguna en el juzgado. Su comparecencia ante el juez se produce la misma semana de su declaración en la comisión parlamentaria del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP, en la que dijo que nunca tuvo constancia de una financiación ilegal de su partido.

Granados pidió declarar voluntariamente en la causa abierta por la trama 'Púnica'. Ya lo hizo en dos jornadas anteriores en las que afirmó que además de la campaña electoral oficial hubo una campaña “paralela” para sustentar la imagen de Esperanza Aguirre, organizada y conocida por el vicepresidente Ignacio González y la actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que se ha querellado contra él por estas afirmaciones.

En su primera declaración del 12 de febrero, Granados afirmó al juez que había una campaña electoral “paralela” para financiar gastos de Aguirre, que era “ajena al Partido Popular, desde luego al nacional, porque el nacional aquí no pintaba nada, y ajena al PP de Madrid desde el punto de vista contable”.

Además, el exconsejero madrileño negó las acusaciones que le hace en sus informes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de manipular datos, como las fechas de toma de posesión de varios cargos de confianza en la Comunidad de Madrid. En esos informes se le acusa de cobrar comisiones por más de 20 millones de euros, que habría escondido en distintos paraísos fiscales. Granados sostiene que la procedencia de su fortuna es lícita.



