GRANADOS DECLARARÁ MAÑANA POR TERCERA VEZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR EL `CASO PÚNICA´

El exconsejero de Presidencia madrileño y exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, está citado mañana para declarar por tercera vez ante el juez que instruye el `caso Púnica´ en la Audiencia Nacional. En sus anteriores comparecencias apuntó a Ignacio González y Cristina Cifuentes como responsables de una campaña de “refuerzo” de la imagen de Esperanza Aguirre financiada de manera irregular y negó haber recibido comisiones de empresas.



Esta está siendo una semana intensa para Granados. El lunes debía comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para responder de la querella criminal que presentó contra él la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras las acusaciones que vertió en su contra, aunque la comparecencia se suspendió finalmente por un error en la citación. El martes, además, declaró ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Este jueves, a partir de las 15.30 horas, está de nuevo llamado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que retomará por tercera jornada la declaración en relación al 'caso Púnica'. Previsiblemente, en esta sesión la Fiscalía le preguntará por la supuesta financiación irregular del PP y el cobro de comisiones a empresas.

Este miércoles está citado a declarar el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, que ya ha confesado que el PP le pagó en negro con facturas falsas los 50.000 euros que costó organizar un acto electoral del partido en 2007. Huerta, al igual que Granados, también declara a petición propia.

Granados ya declaró el 12 de febrero y el 27 del mismo mes. En esas comparecencias negó que las anotaciones hechas en una agenda que se le incautó se refirieran a aportaciones ilegales de empresas al PP de Madrid. Además, insistió en que las siglas "JEC" no identificaban al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, sino que era la forma en que se refería a las "juntas de educación concertada". También dijo que "JLM" no era el exconsejero de OHL Javier López Madrid, sino "juntas locales municipales", y que "LD" no se refería al expresidente de Isolux Luis Delso, sino "alguien de Educación" que no recordaba.



