GRANADOS DICE QUE NO COMPARECIÓ EN LA QUERELLA DE CIFUENTES PORQUE LA CITACIÓN LE LLEGÓ TARDE

Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de esta comunidad, dijo hoy que la demora en la citación hizo que este lunes no compareciese en el juzgado que instruye la querella que contra él ha presentado la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.



Granados se refirió a esta cuestión en el Congreso, donde esta mañana compareció en la comisión que investiga las finanzas del PP. Tanto durante su intervención en la comisión como en las declaraciones posteriores, Granados explicó que no acudió al juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que instruye la querella presentada por Cifuentes, porque era “materialmente imposible”. Sostuvo que la citación le llegó “por burofax” a las 10.50 horas, cuando la citación era a las 10.30 de la mañana.

La presidenta madrileña presentó esta querella después de que Granados dijera el pasado 13 de febrero al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que Esperanza Aguirre uso medios irregulares para financiar parte de sus campañas de 2007 y 2011. Al mismo tiempo, el exconsejero manifestó al juez que Cifuentes estaba al tanto de esa situación.

Además, Granados explicó que esta citación que se le realizó puede recurrirse y que su abogado está analizando si existe algún defecto formal. En cualquier caso, el exconsejero dijo que irá al juzgado en su momento y que está “a disposición de la Justicia”.



