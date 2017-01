G.Pons dice que Puigdemont tiene el apoyo de la extrema derecha europea

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido hoy de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene el apoyo de la extrema derecha europea, que cada vez ve con "más alegría" todos sus movimientos, porque defienden "romper un poco más la UE".

En declaraciones en la sede nacional del PP, Pons ha recordado que Puigdemont da mañana una conferencia en Bruselas en un acto que no es institucional sino privado -en las instalaciones del Parlamento Europeo- y en el que no habrá "ninguna autoridad presente".

"Cuando el presidente de la Generalitat visita Bruselas debería hacerlo de manera institucional, y mañana lo hace de forma particular", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha explicado que se ha reservado esa sala del Parlamento como podría haberse alquilado "la de un bar", para que Puigdemont dé esta charla y explique "su referéndum".

Según González Pons, en Bruselas "cada vez se entiende menos" la actitud de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes, porque "lo que plantean se ve como un nuevo Brexit, a España y a la UE".

Por eso la tesis del independentismo catalán, ha señalado, "cada vez tiene más aliento en la extrema derecha".

Ha señalado así que en el grupo parlamentario en el que se integran el británico eurófobo Nigel Farage o el francés Jean Marie Le Pen "cada vez ven con más alegría todos los movimientos de Puigdemont desde Cataluña".

Y es que, en su opinión, "un Brexit como el de Gran Bretaña en Cataluña lo que ayudaría es a romper un poco más una Unión Europea, que en este momento no está pasando por su mejor instante".

Fuentes de la delegación española del PP en Bruselas han explicado que actos con el formato de la conferencia de Puigdemont -de carácter privado y no institucional- se suelen montar para organizaciones no gubernamentales, colectivos o personas con dificultades de hacer llegar su voz en el Parlamento Europeo.

Por eso es poco comprensible en Bruselas que la conferencia se organice por un conducto que no es institucional.

No dudan en el PP que la sala pueda llenarse mañana, pero las fuentes consultadas han advertido de que a esta conferencia no van a ir personalidades europeas ni cargos que tomen decisiones en el contexto de la UE. Es decir, que Puigdemont no contará con apoyo institucional europeo.

Según confirmaron la semana pasada fuentes de la Comisión Europea y de la delegación de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea (UE), Carles Puigdemont no se reunirá con ninguna autoridad de la Comisión Europea (CE) ni del Parlamento Europeo (PE) y lo único que tiene en su agenda de Bruselas es la citada conferencia.