GORKA MANEIRO SE DESPIDE DE LA DIRECCIÓN DE UPYD

El portavoz nacional de UPyD, Gorka Maneiro, anunció este miércoles que no se presentará a la reelección para liderar el partido en el Congreso que celebrará a finales de enero. Se despide avanzando que “pronto tendréis noticias mías”.

“Anuncio que no presentaré candidatura, por lo que dejaré de ser portavoz nacional tras la celebración del Congreso Ordinario. A partir del día siguiente seré un afiliado como los demás, dispuesto a seguir defendiendo los intereses generales de España y de los españoles”, explicó el portavoz de la formación magenta ante los medios de comunicación.

Maneiro asume “todos los errores cometidos durante todos estos años en los diferentes puestos de responsabilidad que he ocupado”. UPyD no ostenta representación actualmente en ninguna de las dos cámaras legislativas nacionales, ni en el Senado ni en el Congreso de los Diputados.

Se despidió asegurando que “por lo que a mí se refiere, y tras unos años en los que he aprendido mucho, mi compromiso político sigue intacto y dispuesto a ayudar a resolver los principales problemas de los ciudadanos. Pronto tendréis noticias mías”.

