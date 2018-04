MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ ASEGURA QUE NO HA REALIZADO "NINGUNA PRÁCTICA PARA PERJUDICAR A LA COMUNIDAD"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González aseguró este martes que no ha realizado "ninguna práctica" con el objetivo de "perjudicar" a esta región.



Así se manifestó González durante su intervención en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados.

El expresidente afirmó que nunca ha participado “en ninguna organización criminal”. En este sentido, aseguró que no ha hecho “ninguna practica con el objetivo de perjudicar ni al Canal (de Isabel II), ni a nadie, ni a la Comunidad de Madrid”.

Además, González destacó que lleva tres años siendo investigado y “nadie ha podido acreditar que yo haya recibido dinero, tenga sociedades o nada de lo que se me está acusando", y se mostró "seguro" de que no lo van a encontrar porque "nunca ha existido”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso