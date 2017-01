GONZÁLEZ PONS DICE QUE LA LLEGADA DE TRUMP “NO ES UNA BUENA NOTICIA”

Google Plus

- Por ver a los EEUU “convertidos en los capitanes del proteccionismo y del nacionalismo”. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, sostuvo este lunes que la llegada de Donald Trump al poder “no es una buena noticia” por ver a los Estados Unidos “convertidos en los capitanes del proteccionismo y del nacionalismo político”.

El dirigente popular hizo estas declaraciones a los periodistas en la sede nacional del PP, minutos antes de asistir a la reunión del Comité de Dirección liderada por el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy.

“La llegada de Trump no es una buena noticia. Creo que ver a los EEUU convertidos en los capitanes del proteccionismo y el nacionalismo político no es una buena noticia ni para la Unión Europea ni para los demócratas del mundo”, aseveró.

Además, constató que “el mundo se está convirtiendo cada vez en un sitio más difícil”, donde la UE “cada vez está más sola”. Por ello, apostó por avanzar en la puesta en marcha de “un sistema conjunto” de defensa que permita “ahorrar dinero” a los Estados miembro.

“No tiene sentido que tan unidos que estamos para todo, no estemos más coordinados en el área de Defensa. Todo esto sin perjuicio de nuestra participación en la OTAN”, subrayó el jefe de la Delegación del PP en Bruselas, que ha presentado una enmienda al Congreso Nacional de la formación en la que pide que el PP se pronuncie a favor de crear un sistema de defensa común en la UE.

Fuentes de la Delegación Española del PP en el Parlamento Europeo precisaron a este respecto que la UE tiene que ir “asumiendo” la realidad de que EEUU podría “replegarse” en Europa durante el Gobierno de Trump. Como la UE tiene “demasiados riesgos”, sostienen, se hace necesario “coordinar” una “defensa común”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso