GONZÁLEZ Y AGUIRRE COMPARECEN HOY EN EL CONGRESO EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González están citados este martes en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular del Congreso de los Diputados.



Estas comparecencias tienen lugar en un momento en el que su sucesora al frente del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, está inmersa en un escándalo por las dudas sobre si cursó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos y la legalidad de los documentos que acreditan dicho título.

El pasado 20 de marzo, Cifuentes compareció en esta comisión y lamentó que el Congreso haya bailado “al son” de Francisco Granados al llamarla a declarar, tras el “ataque machista y difamatorio” que considera le dirigió este exconsejero y ex secretario general de los populares madrileños.

Ignacio González está citado para las 9.30 horas de este martes, mientras que Esperanza Aguirre está convocada a las 12.00 horas, uno después de otro, como también ocurriera el pasado 23 de marzo en una comisión de investigacion en la Asamblea de Madrid.

Entonces, el expresidente regional madrileño, imputado en el 'caso Lezo', se negó a declarar ante la comisión de investigación de la Asamblea porque al estar incurso en un caso judicial considera que debe hacerlo sólo ante los tribunales.

Mañana, miércoles, después del Pleno de la Cámara, la comisión del Congreso vuelve a reunirse y se ha citado a las 16.00 horas a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quien, en el juicio en la Audiencia Nacional por la trama valenciana de la ‘Gürtel’, confesó que “el PP se financiaba con dinero negro y con empresarios” y señaló como responsable al entonces líder popular en Valencia, Francisco Camps. El expresidente valenciano ya pasó también por esta comisión.

Tras esta comparecencia, a las 18.30 se ha citado a Marcos Benavent, conocido como el 'yonki del dinero', ex gerente de la empresa pública Imelsa.



